Последствия пожара в кардиохирургии Благовещенска 2 апреля 2021: Сгорела вся крыша, эвакуированы 128 человек

На тушение пожара наивысшей категории сложности ушло 2,5 часа. Фото: прокуратура Амурской области

В Благовещенске прошло совещание на тему пожара в кардиохирургическом центре Амурской государственной медицинской академии. В ходе него принят ряд важных решений: наградить врачей, продолжавших операцию во время возгорания, проверить все медицинские учреждения Благовещенска на пожарную безопасность, в срочном порядке законсервировать здание, чтобы оно не пострадало ещё и от дождей.

- Дано поручение управлению МЧС проверить все аналогичные объекты здравоохранения, взять на контроль состояние электропроводки, чтобы не допустить таких случаев впредь. Медицинские работники и те, кто остался на боевом посту и продолжали операцию, а также пожарные, ликвидировавшие пожар, должны быть представлены к соответствующим наградам. Такое поручение дал аппарату., - прокомментировал глава региона Василий Орлов.

Также он отметил, что историческое здание центра необходимо законсервировать:

- Здание историческое, необходимо сейчас его законсервировать, начинаются дожди, крыша повреждена - дал поручение о выделении средств из резервного фонда правительства на проведение экстренных работ по консервации здания, а также по подготовке проектной документации с последующей комплексной реконструкции данного объекта.

Напомним, пожар в здании кардиохирургического центра по ул. Горького г. Благовещенска произошёл сегодня, 2 апреля. Сообщение о возгорании кровли в 11.50 поступил на пульт дежурного. К месту были направлены расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу сложности.

Огонь охватил всю крышу. Фото: правительство Амурской области

Как доложил губернатору 1-й заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Владислав Бордунов, по прибытию первых пожарно-спасательных подразделений визуально наблюдалось горение крыши открытым пламенем по всей площади:

- Первоначальные действия личного состава были направлены на спасение людей. Всего эвакуировано 128 человек (из них 67 - пациентов). Также спасали медицинское оборудование и обеспечивали безопасности проведения в операционном зале двух операций.

Вызов в отделение скорой помощи о необходимости эвакуации поступил в 11.50. Незамедлительно выехал первый автомобиль скорой медицинской помощи. Всего было задействовано шесть машин скорой помощи и два транспорта федерального центра медицины катастроф. Они эвакуировали 16 пациентов в областную клиническую больницу, 14 из них в состоянии средней степени тяжести, двое тяжёлых находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Все госпитализированы в кардиологическое отделение.

Эвакуация пациентов стояла на первом месте. Фото: правительство Амурской области

- Доставка по приёмному покою была по «зелёному коридору» сразу в отделение. Палаты были заранее подготовлены. Все размещены. Двое пациентов в реанимации. Два пациента, которые переводились из первично-сосудистого центра г. Свободный, были переведены в Амурскую областную клиническую больницу. Один сразу доставлен в операционную и уже прооперирован, - рассказала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

До конца дня, 2 апреля, в министерстве решат, какие пациенты продолжат получать лечение в областной больнице. Врачей, оставшихся без рабочих мест, готовы на время ремонта также перевести в АОКБ.

Между тем, пока продолжалась эвакуация, пожару был присвоен наивысший ранг сложности. Привлекалось 46 единиц техники и больше 100 человек личного состава Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, дежурной смены спасателей Амурского филиала ДВРПСО. Для проведения разведки с воздуха была задействована беспилотная авиационная система. Огонь распространился по всей площади крыши – это 1 600 кв. м.

Работать пожарным пришлось в сложных условиях: здание клиники построено больше века назад, в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, огнеборцам приходилось периодически охлаждать боевую одежду.

Восемь врачей два часа оставали в горящем здании, оперируя пациента. Фото: правительство Амурской области

Здание клиники было полностью обесточено, в операционную электричество подавалось автономно от автомобиля АБГ (база газодымозащитной службы).

Во время пожара восемь врачей проводили операцию. Пожарно-спасательные подразделения сделали все возможное, чтобы не допустить в операционную дым и сохранить открытыми пути возможной эвакуации. На случай ухудшения оперативной обстановки для медперсонала и пациента были подготовлены изолирующие самоспасатели, а также необходимое оборудование для перемещения пациента. В 13.55 врачи операцию завершили, пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу.

- Медики заточены на то, чтобы спасать жизнь в любых условиях. Они сделали своё дело, спасли жизнь, за что им огромное спасибо, - отметила министр здравоохранения.

Ректор Амурской государственной медицинской академии Татьяна Заболотских добавила: «Сотрудники сориентировались очень быстро – оперативно эвакуировали пациентов, ухудшения состояния ни у кого не было. Сотрудники тоже не пострадали».

В 14.24 пожарные ликвидировали открытое горение.

- Пожаром уничтожено либо повреждена кровля на 100% площади. Предполагаем серьёзные повреждения чердачного перекрытия. Уже очевидно, что потребуется, в первую очередь, выполнение консервационных работ, чтобы закрыть здание от дождя, - сообщил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Поскольку требуется разработка проекта реставрации, восстановления кровли и повреждённых инженерных коммуникаций, которые повреждены, проектирование займёт немало времени. По оценке Виталия Ребизанта, потребуется до года, чтобы разработать проект и решить вопросы с финансированием.

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