Причина пожара в кардиохирургии Благовещенска 2 апреля 2021: Виной возгорания могла стать проводка

Фото: правительство Амурской области

В прокуратуре Амурской области озвучили возможную причину пожара 2 апреля в кардиохирургическом центре Благовещенска – возгорание могло возникнуть из-за нарушения в работе электрической проводки.

ЧП в кардиохирургии взяли на контроль мэр города Благовещенска Олег Имамеев и губернатор Приамурья Василий Орлов. По словам главы области, 2 апреля пройдёт экстренное совещание с медиками и спасателями, будут обсуждаться предварительные причины происшествия и дальнейшие действия.

Сейчас продолжается распределение эвакуированных из кардиохирургии пациентов. Из вывозят шесть бригад скорой помощи, одна реанимационная скорая, две бригады территориального центра медицины катастроф.

Напомним, возгорание произошло в районе полудня 2 апреля 2021 года. На данный момент пожар локализован, тушение продолжается.