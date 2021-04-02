Медиков, проводивших операцию во время пожара в кардиохирургии Благовещенска, планируют наградить

Прерываться врачам было никак нельзя. Фото: правительство Амурской области

Василий Орлов, губернатор Амурской области, хочет наградить медицинских работников, проводивших операцию во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска. Об этом он сообщил в социальных сетях.

– Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара, – сообщил Василий Александрович в социальных сетях.

Хирурги, анестезиологи и медсестры проводили операцию на открытой грудной клетке. В это время в здании кардиохирургического центра начался пожар. Медики поняли – прерваться нельзя.

Мэр Благовещенска тоже высказался о произошедшем. Он поблагодарил работников всех служб, принимавших участие в ликвидации пожара.

– Самое главное – никто не пострадал. Спасибо всем, кто принимал участие в ликвидации пожара. Но особенно хочу отметить бригаду медиков, которые, несмотря на сложнейшие условия – пожар, работы по его тушению, эвакуацию, не останавливаясь, продолжали делать операцию на сердце. Эти восемь человек – хирурги, анестезиологи, медсёстры. Обязательно поблагодарю лично. Пока не знаю ваших имён. Это без громких слов – героизм. Низкий вам поклон и слова признательности, – сказал Олег Гатауллович.

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