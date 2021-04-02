Министр здравоохранения РФ выразил благодарность кардиохирургам АГМА

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что врачи клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии действовали чётко и слаженно, чтобы спасти пациента. Напомним, 2 апреля 2021 года они провели операцию, находясь в горящем здании больницы.

- Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность, – заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он отметил, что клиника кардиохирургии Амурской медицинской академии – одно из ведущих медицинских учреждений региона, в которой проводится широкий спектр оперативных вмешательств. Она расположена в историческом здании, которое поддерживается в хорошем санитарном состоянии, в клинике внедрена система менеджмента качества.

- Когда загорелась кровля, шла операция аорто-коронарного шунтирования, прервать которую было нельзя: пациент был подключен к аппарату искусственного кровообращения. Коллектив принял решение перейти на резервные источник питания и кислорода и продолжить операцию, - рассказал глава министерства здравоохранения РФ. - В результате слаженных действий персонала клиники, оперативно эвакуировавших ее пациентов и посетителей, пострадавших в результате инцидента нет.

Пациент, которому проводилась операция, переведен в областную клиническую больницу. Сейчас он в реанимации в стабильном состоянии.

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