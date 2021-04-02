Что известно о врачах, которые делали операцию в горящей больнице Благовещенска: фото героев

Пожар продолжался больше двух часов. Фото: прокуратура Амурской области

Фотографии врачей, героически продолжавших операцию во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, показали амурчанам. Теперь каждый сможет узнать в лицо медиков, которые, находясь в течение двух часов в горящем здании, не дрогнули и продолжили оперировать сердце пациента.

Врачи, которые делали операцию в горящей в больнице Благовещенска. Фото: правительство Амурской области

Вот, как зовут сотрудников кардиохирургии Благовещенска, работавших 2 апреля в операционной:

Филиппов Александр Сергеевич - сердечнососудистый хирург.

Филатов Валентин Викторович — сердечнососудистый хирург, и. о. заведующего кардиохирургическим отделением.

Никитин Виктор Николаевич — заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог.

Кондратов Георгий Филиппович — перфузиолог.

Фукс Станислав Владимирович — анестезиолог-реаниматолог.

Хорсак Анжелика Михайловна — медсестра операционная.

Андреевская Елена Васильевна — медсестра-анестезист.

Хангану Ирина Александровна — санитарка.

Пока медики оставались с пациентом, пожарные делали все возможное, чтобы в операционную не попал даже дым. Эвакуировать врачей и больного были готовы в любую секунду. Для этого специально держали свободными возможные пути эвакуации, заранее приготовили оборудование для перевозки пациента и для защиты лёгких и глаз от дыма. Но чтобы использовать их и выбраться из горящего здания, докторам необходимо было завершить операцию.

На то, чтобы закончить оперировать, потребовалось около двух часов с начала пожара. В 13.55 по местному времени операция была завершена, и врачи покинули всё ещё горевшее здание кардиохирургии. Пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу.

Пока врачи оперировали, пожарные делали всё, чтобы удержать огонь на крыше. Фото: правительство Амурской области

Сейчас врачей, работавших в операционной, несмотря на разгоревшийся пожар, планируют представить к награде. Соответствующее указание дал губернатор Приамурья Василий Орлов. Также благодарность медикам выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко:

- Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность, – заявил он.

- Медики заточены на то, чтобы спасать жизнь в любых условиях. Они сделали своё дело, спасли жизнь, за что им огромное спасибо, - прокомментировала решение врачей закончить операцию министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Ректор Амурской государственной медицинской академии Татьяна Заболотских добавила, что ни у одного из пациентов кардиохирургии Благовещенска не было замечено ухудшения состояния, сотрудники тоже не пострадали. Пожар наивысшей категории, который тужили 2,5 часа обошёлся без жертв.

Когда врачи закончили, тушение еще продолжалось. Фото: правительство Амурской области

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