Главврач кардиологии Благовещенска после операции во время пожара: «Я устал, нахожусь с семьей»

Пока врачи спасали пациенту жизнь, пламя охватывало всю крышу. Фото: правительство Амурской области

В пятницу, 2 апреля, всю Амурскую область потрясла новость: горит благовещенский кардиохирургический центр. Огромные клубы дыма поднимались над старинным зданием, в котором располагается клиника. В соцсетях жители города делились шокирующими кадрами с места пожара.

Из горящего центра эвакуировали 120 человек: пациентов и персонал. Работа на месте ЧП велась до позднего вечера.

Позже выяснились подробности - несмотря на полыхающее пламя, в здании продолжалась операция. Когда начался пожар, хирурги работали с пациентом, у которого уже была вскрыта грудная клетка. С полной самоотдачей амурские медики выполняли свой долг - в то время как здание полыхало огнем и рушилась крыша. Операцию успешно завершили. Пациентов, в том числе и прооперированного, эвакуировали в областную больницу.

Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что врачей, участвующих в спасении человека в экстремальных условиях, представят к награде. Среди восьми медиков, присутствовавших на операции, оказался и главный врач кардиохирургического центра Александр Коротких. Он координировал совместную работу медиков и пожарных.

Александр Коротких, главврач кардиохирургического центра. Фото: правительство Амурской области

«Комсомольской Правде» удалось связаться с Александром Владимировичем еще днем. У него выдался тяжелый день: сначала - одна из сложнейших операций, прервать которую было нельзя из-за угрозу жизни пациенту; потом - экстренное совещание и попытки разобраться в том, как возгорание вообще стало возможно; затем - осознание, что здание кардиоцентра будут восстанавливать как минимум год.

Когда мы в первый раз позвонили ему, главврач находился на экстренном совещании, созванном из-за ЧП, и не мог разговаривать. Второй раз наш корреспондент дозвонился до главного врача только поздним вечером.

- Я только пришел домой, сейчас нахожусь с семьей, - усталым голосом рассказал Александр Коротких.

Между тем, должность главного врача кардиохирургического центра Амурской государственной медицинской академии он занял сравнительно недавно - до августа 2020 года клиникой управлял Евгений Тарасюк. Однако молодость и недавнее назначение не помешали Александру Коротких во время ЧП проявить недюжинную выдержку и умение работать в экстремальных условиях.

Валентин Филатов, заведующий кардиохирургическим отделением. Фото: правительство Амурской области

Прокомментировал происходившее «Комсомолке» и Валентин Филатов, заведующий кардиохирургическим отделением.

- Это сложнейшая кардиохирургическая операция, останови мы операцию, пациент бы погиб на столе… Вся бригада отработала на 100%. Всех благодарю за слаженную работу! – высказался врач.

Ранее губернатор Василий Орлов заявил, что медперсонал не останется без работы – на время ремонта центра их устроят в областную больницу. А на восстановление здания – объекта архитектурного наследия – выделят деньги из правительственного резерва.

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