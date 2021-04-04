Благовещенский врач опубликовал видео, снятое в операционной кардиологии во время пожара

Операция на открытом сердце в горящей клинике закончилась успешно. Источник фото: amurobl.ru

Врач-перфузиолог выложил в своем инстаграм-аккаунте видео, снятое во время операции в горящем центре кардиохирургии Благовещенска. Он успел запечатлеть отключение электричества, работу аппарата искусственного кровообращения, окончание операции и даже вид на тушение пожара из окна центра.

Паники в операционной в это время не было, каждый спокойно делал свое дело, рассказывает Георгий Кондратов. В какой-то момент здание обесточили. Но, по словам врача, ситуация в улучшилась после того, как дали электричество, и врач-анестезиолог Виктор Никитин обеспечил подачу кислорода.

- Когда закончился этап искусственного кровообращения, я остановил аппарат, 62 минуты работавший вместо сердца пациента. Мы, анестезиологи, начинаем готовиться к завершению наркоза и готовить пациента к дальнейшей транспортировке в АОКБ, - комментирует свое видео Георгий Филиппович. - Можно встать и посмотреть что там происходит. Было интересно, что там снаружи. Вы-то всё видели, а мы нет.

К концу операции пожар еще не был полностью потушен, открытое горение ликвидировали лишь полчаса спустя после того, как эвакуировались врачи с пациентом.

Пользователи Сети активно отреагировали на публикации Георгия Кондратова и выразили свою благодарность в комментариях:

-Настоящие специалисты преданные своему делу! Спасибо Вам за все спасенные жизни, за Ваш нелегкий труд, спасибо, что гробите свое здоровье спасая наше! – написал один амурчанин.

- Мороз по коже прямо. Вы настоящие герои, во всех смыслах, спасая человеческую жизнь. Спасибо, - пишут еще в одном комментарии.

-Не хочу даже представлять себя на месте врачей в операционной в этот момент, уже страшно становится. Не бросили, не струсили, дошли до победной точки в операции. Вы все заслуживаете награды, я думаю орден мужества в самый раз будет, - отмечает другой подписчик.

-Респект и уважение всей бригаде врачей и спасателям МЧС, - благодарит местная жительница.

Всех врачей, участвовавших в попавшей на видео операции, пообещали наградить. Сейчас они работают в Амурской областной клинической больнице - туда перевели всех пациентов и сотрудников горевшего кардиоцентра.

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