Фото после пожара в больнице в Благовещенске: огонь полностью уничтожил крышу

Реставрировать здание начнут как минимум через год. Фото: правительство Амурской области

Пожар в больнице Благовещенска 2 апреля 2021 году полностью уничтожил кровлю здания. Днём позже, 3 апреля, прошло рабочее совещание по восстановлению кардиологического центра.

- Сейчас будем определять стоимость разработки проекта на работы по консервации. Нужно установить временную крышу, чтобы защитить здание от осадков и не допустить дальнейших разрушений, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Последствия пожара хорошо видны на снимках. Фото: правительство Амурской области

Специалисты разработают техническое задание и смету для реставрационных работ. Необходимо восстановить крышу, отремонтировать внутренние помещения, систему централизованной вентиляции и кондиционирования.

- Первые работы будут профинансированы из резервного фонда Правительства Амурской области, уже дал необходимое поручение.

Между тем, отмечается, что только разработка проекта займёт до одного года.

- Мы рассчитываем, что к середине-концу мая мы уже установим временную кровлю, - уточнил начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Огонь уничтожил крышу кардиоцентра - наружные стены выдержали. Фото: правительство Амурской области

Часть работ может быть профинансирована из федерального бюджета, так как историческое здание находится в государственной Федеральной собственности.

Напомним, пожар в кардиохирургическом центре Благовещенска произошел 2 апреля 2021 года. Огонь охватил всю крышу - 1600 квадратных метров. Пока пожарные тушили пламя, в операционной на первом этаже продолжалась серьёзная операция. Её удалось завершить успешно, пациент находится в Амурской областной клинической больнице. Состояние прооперированного тяжёлое, но стабильное.

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