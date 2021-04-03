«Прооперированный во время пожара находится в сознании»: Минздрав Приамурья рассказал о состоянии пациентов сгоревшей больницы в Благовещенске

Находиться в здании кардиоцентра сейчас нельзя ни пациентам, ни врачам. Фото: правительство Амурской области

Состояние пациентов, эвакуированных во время пожара в кардиоцентре Благовещенска, оценивается как стабильное. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области.

Напомним, пожар произошел днем 2 апреля. Предположительно из-за короткого замыкания загорелась крыша исторического здания, в котором находится кардиохирургический центр. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям, пожару был присвоен наивысший уровень сложности.

Из больницы эвакуировали 128 человек, из которых 67 - пациенты, в том числе недавно перенесшие операции на сердце. Один пациент оставался в операционной еще в течение двух часов, после чего его также эвакуировали. Только 14 больных были в состоянии отправиться домой. Оставшихся перевезли в Амурскую областную клиническую больницу (АОКБ). Часть из них находится там до сих пор.

Во время пожара продолжалась одна операция. Фото: правительство Амурской области

- Состояние пациентов кардиохирургического центра, доставленных вчера в Амурскую областную клиническую больницу, стабильное, - сообщили в министерстве здравоохранения Приамурья. - 14 человек в состоянии средней степени тяжести, двое - в тяжёлом, в том числе прооперированный во время пожара пациент.

Послеоперационный период у пациента, операцию которому делали прямо во время пожара, протекает ровно, без осложнений. Он находится в сознании.

В Амурской областной больнице все пациенты получают всё необходимое комплексное лечение.

Крыша кардиохирургии полностью уничтожена. Фото: правительство Амурской области

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