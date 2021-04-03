Заведующий кардиохирургией о пожаре в больнице Благовещенска: «После операции мы помчали осматривать других пациентов»

Потушить пожар удалось лишь спустя полчаса после окончания операции. Фото: amurobl.ru

Тяжелейший день выдался 2 апреля для врачей кардиохирургичечского центра в городе Благовещенске. Около полудня, предположительно из-за короткого замыкания, вспыхнула крыша больницы. Доктора первым делом кинулись спасать пациентов - выводили их на улицу, вывозили на колясках, выносили на носилках. Но одного пациента нельзя было эвакуировать.

В момент возгорания десять человек - пациент и девять медиков - находились в операционной. У пациента была вскрыта грудная клетка, проходила опаснейшая операция: аортокоронарное шунтирование, замена повреждённых сосудов. Останавливаться было нельзя под угрозой гибели больного. И врачи приняли решение оставаться в операционной, несмотря на полыхающее пламя.

- Когда нам сказали о пожаре, мы сначала решили, что это запоздалая первоапрельская шутка, - признался в разговоре с корреспондентом «КП - Благовещенск» и. о. заведующего кардиохирургическим отделением Валентин Филатов.

Первым делом врачи кинулись выводить пациентов. Фото: amurobl.ru

Он сам находился в операционной в тот день, и он же был одним из тех, кто принял решение продолжать работу. Говорит, взять себя в руки помогли профессиональные хладнокровие и выдержка.

Операция прошла успешно. Врачи выполнили все необходимые вмешательства, после чего пациента эвакуировали в Амурскую областную клиническую больницу. А доктора после сложнейшей операции в экстремальных условиях поехали не домой - туда же, в областную больницу.

- Однозначно было облегчение после того, как мы выполнили, что планировалось, - поделился эмоциями Валентин Филатов. - Но работа на этом не закончилось, мы сразу поехали в другую больницу вслед за пациентами. Обход был, осмотр тяжёлых пациентов после операций.

Валентин Филатов на начало пожара находился в операционной. Фото: правительство Амурской области

Убедившись, что пациенты находятся в стабильном состоянии, врачи вернулись в кардиохирургический центр и помогали спасать аппаратуру, которая могла пострадать от обрушения крыши или воды.

- Домой я вернулся в 22.00, - уточнил Валентин Викторович.

Доктора кардиохирургического центра в тот день проявили невероятную силу духа. За это им вынес благодарность Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, наградить врачей поручил губернатор Приамурья Василий Орлов. Но, возможно, лучшей благодарностью станут слова простых амурчан, которые называют врачей, проведших эту сложнейшую операцию, не иначе, чем героями.

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