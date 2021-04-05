Благовещенским врачам, оперирующим пациента во время пожара, посвятили стихотворение

Амурские врачи прославились на всю Россию. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Жительница Селемджинского района Вера Цыкова посвятила стихотворение врачам благовещенской клиники кардиохирургии, которые во время пожара спасали ее брата. Благодарность женщина выразила и пожарным, участвовавшим в тушении.

Напомним, героический поступок бригада врачей совершила 2 апреля. В минувшую пятницу в здании кардиохирургического центра Амурской медакадемии вспыхнул пожар. Эвакуироваться отказались медики, которые проводили операцию на открытом сердце.

«Поклон всем!»

«Остановись мы, и пациент бы умер», - рассказали «Комсомолке» врачи, которые проводили операцию, пока здание кардиологии горело. Сразу после хирургических действий пациента перевезла реанимационная бригада.

Вера Цыкова, чей брат и оказался на хирургическом столе в злополучные часы, поблагодарила всех тех, кто работали в экстремальных условиях.

— Поклон вам, люди в белых халатах, дорогие доктора, медсестры, санитарки — все те, кто честно делал свое дело! Отдельное спасибо сотрудникам МЧС и всем тем, кто помогал тушить пожар, спасал имущество, перевозил больных, — написала сестра пациента.

В комментариях под публикацией амурчанки читатели начали отмечать врачей, участвующих в операции. Отзывы на стихотворение почти одинаковые: «Трогательно, до слез».

После пожара благовещенский кардиоцентр ждет срочный ремонт. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

«Комсомольская правда» приводит весь текст стихотворения:

Здание горит открытым пламенем,

Клубы дыма рвутся в облака,

МЧС поручено задание,

И задача эта нелегка.

Там бригада медиков за стёклами,

Сердце в их руках, им ждать нельзя,

Суетятся все на крыше и за окнами,

Сбито пламя адского огня.

Слаженно работают пожарные,

Чтобы не прорвались дым, вода...

Кабель протянули — это главное,

Отступила, кажется, беда.

Ведь без электричества приборами

Невозможно было б управлять,

Пусть дымы струятся коридорами,

Им порыв врачей не удержать.

Два часа ещё сражались медики

В обстановке прямо боевой,

Опыта и выдержки наследники,

Каждый был воистину герой.

Весь медперсонал спасал имущество

И больных из центра выносил,

Поняли задачу ту насущную:

Надо всем помочь, чтоб каждый жил!

Это сердце средь огня и пламени,

Почему не знала я тогда,

Что в горящем том старинном здании

Сердце брата «шили» доктора...

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