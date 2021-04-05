Благовещенским врачам, оперирующим пациента во время пожара, посвятили стихотворение

Амурские врачи прославились на всю Россию. Фото: ГУ МЧС по Амурской области
Жительница Селемджинского района Вера Цыкова посвятила стихотворение врачам благовещенской клиники кардиохирургии, которые во время пожара спасали ее брата. Благодарность женщина выразила и пожарным, участвовавшим в тушении.
Напомним, героический поступок бригада врачей совершила 2 апреля. В минувшую пятницу в здании кардиохирургического центра Амурской медакадемии вспыхнул пожар. Эвакуироваться отказались медики, которые проводили операцию на открытом сердце.
«Поклон всем!»
«Остановись мы, и пациент бы умер», - рассказали «Комсомолке» врачи, которые проводили операцию, пока здание кардиологии горело. Сразу после хирургических действий пациента перевезла реанимационная бригада.
Вера Цыкова, чей брат и оказался на хирургическом столе в злополучные часы, поблагодарила всех тех, кто работали в экстремальных условиях.
— Поклон вам, люди в белых халатах, дорогие доктора, медсестры, санитарки — все те, кто честно делал свое дело! Отдельное спасибо сотрудникам МЧС и всем тем, кто помогал тушить пожар, спасал имущество, перевозил больных, — написала сестра пациента.
В комментариях под публикацией амурчанки читатели начали отмечать врачей, участвующих в операции. Отзывы на стихотворение почти одинаковые: «Трогательно, до слез».
После пожара благовещенский кардиоцентр ждет срочный ремонт. Фото: ГУ МЧС по Амурской области
«Комсомольская правда» приводит весь текст стихотворения:
Здание горит открытым пламенем,
Клубы дыма рвутся в облака,
МЧС поручено задание,
И задача эта нелегка.
Там бригада медиков за стёклами,
Сердце в их руках, им ждать нельзя,
Суетятся все на крыше и за окнами,
Сбито пламя адского огня.
Слаженно работают пожарные,
Чтобы не прорвались дым, вода...
Кабель протянули — это главное,
Отступила, кажется, беда.
Ведь без электричества приборами
Невозможно было б управлять,
Пусть дымы струятся коридорами,
Им порыв врачей не удержать.
Два часа ещё сражались медики
В обстановке прямо боевой,
Опыта и выдержки наследники,
Каждый был воистину герой.
Весь медперсонал спасал имущество
И больных из центра выносил,
Поняли задачу ту насущную:
Надо всем помочь, чтоб каждый жил!
Это сердце средь огня и пламени,
Почему не знала я тогда,
Что в горящем том старинном здании
Сердце брата «шили» доктора...
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