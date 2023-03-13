Гектарщики Амурской области смогут поменять свой участок при определенном условии

Нововведение начнет действовать летом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область в настоящее время считается лидером по выдаче «дальневосточного гектара» среди всех 11 регионов Дальнего Востока. А теперь жителям Приамурья станет еще комфортней получать землю, особенно если они случайно выбрали «не тот участок», – при определенных условиях территорию можно поменять на другую. Подробности рассказали в министерстве имущественных отношений Амурской области, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

С 1 июля 2023 года амурчане смогут поменять свой участок, полученный в рамках программы «дальневосточный гектар». Таким правом можно воспользоваться лишь раз и то при определенных условиях. Как отметил глава минимущества Сергей Олиферов, в области бывали случаи, когда люди выбирали землю дистанционно, но когда приезжали на место, то оказывалось, что территория не подходит под изначальные цели. Например, человек хотел построить жилой дом, но пространство было заболочено. Подобная ситуация – объективная причина для смены участка. Резюмируя: повод для изменения гектара должен быть оправдан.

Напомним, что бесплатно оформить до одного гектара земли на Дальнем Востоке и в Арктике может любой россиянин. После того, как участок получен, человек должен в течение пяти лет сделать следующее: за два первых года определиться с целью, а затем начать использовать по назначению. По истечению указанного срока территорию возможно оформить в собственность или же взять в аренду на 49 лет. Если же «землевладелец» не использует пространство или не выполнил другие условия, то участок изымается.

Кроме того добавим, что программа до сих пор популярна. Так, в 2022 году в Приамурье выдано более 810 «дальневосточных гектаров». По данным ведомства, в 2016 году выдано – 953 участка; в 2017 году – 3340; в 2018 году – 1414; в 2019 году – 936, в 2020 году – 848; в 2021 году – 780.

К слову, в Приморском крае в 2022 году прокуратура выявила нарушения при рассмотрении заявок на получение «дальневосточного гектара». А в начале 2023-го в Хабаровском крае объявляли «гектарную» амнистию.

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