Изрезал девушек, не получив сладостей: устроившему поножовщину в амурском общежитии подростку могут ужесточить наказание

По словам пострадавших, нападавший был их другом. Фото: Виктор Гусейнов

В Амурской области следственный комитет предъявил 16-летнему студенту обвинение в убийстве. 12 марта в городе Свободный молодой человек вернулся утром в общежитие, зашел в комнату к своим подругам и попросил сладкого. Получив отказ, он взбесился и изрезал девушек ножом. Парня отправили в СИЗО, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на материалы областного СУ СК РФ.

Пьяный Миша (имя изменено) вернулся в 8 утра в общежитие Амурского института железнодорожного транспорта. Вместо того, чтобы пойти спать, зачем-то завалился в комнату к своим 17-летним соседкам, разбудил их и стал просить сладенького к чаю. По словам девушек, от парня сильно несло перегаром. Они сказали ему, что ничего не могут предложить, разве что булочки, и попросили покинуть их комнату. После этого он взбесился и набросился на девушек с ножом.

У одной из студенток диагностировали непроникающее ножевое ранение грудной клетки и множество колото-резаных ран на ногах. Второй «подруге» парень порезал лицо в области скулы. После того, как несовершеннолетний напал на своих соседок по общежитию, он убежал к себе в комнату и порезался ножом. Все трое участников этой жуткой истории живы, им оказали медицинскую помощь.

Сам Миша не местный, на учебу в институт он приехал из города Шимановск. Одна из девушек рассказала, что не ожидала такого поведения от юноши, ведь они хорошо ладили, к тому же он жил в соседней комнате с ее молодым человеком.

Ранее Свободненская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту причинения ножевых ранений двум несовершеннолетним. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Но теперь студенту грозят куда более серьезные обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Амурской области подвыпивший студент изрезал двух девушек в общежитии

По словам пострадавших, парень напал, когда ему отказали в угощении (подробнее)

«Манипулируют, чтобы привлечь в криминал»: детский омбудсмен Приморья назвала причины радикализации среди подростков

Уполномоченная по правам ребенка в Приморье рассказала, виноваты ли в агрессии молодежи игры (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.