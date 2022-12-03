Без салюта: как Благовещенск встретит Новый год

В Благовещенске снова появятся полюбившиеся фигуры снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В Благовещенске начали готовиться к Новому году. От каких зимних традиций решили отказаться, а что останется на радость жителям?

Салюта не будет

В начале октября жителям Благовещенска сообщили: новогодние украшения для городских улиц закупать не планируют, праздничный фейерверк отменяется, гуляний тоже не будет. Такое решение принял мэр Олег Имамеев. Люди даже подумали, что амурская столица останется вовсе без праздника.

«А как же чудо? А как же Новый год?» - задавали вопросы благовещенцы, однако администрация успокаивает неравнодушных горожан. Праздник будет, но скромнее, чем обычно.

- Не переживайте, хоть времена сейчас действительно непростые, мы приложим все усилия, чтобы создать атмосферу праздника в городе, особенно для наших маленьких горожан, - пообещал Олег Имамеев нашим читателям через чат-бот. - Будет иллюминация, будут украшены как центральные, так и отдаленные районы. На площади установим снежно-ледовые горки, арки и, конечно же, новогоднюю елку.

Откажется город только от фейерверка, массовых развлекательных мероприятий и новых украшений. Но ведь старые никуда не делись! Стоит только вспомнить 2021 год, когда на праздничное убранство ушло больше 80 миллионов рублей. В этом году деньги потратят только на монтаж иллюминации.

Горки и елки

На многих общественных территориях повторят прошлогодний дизайн. Например, кольцевые развязки на Калинина и Театральной снова украсят звездами и большими новогодними шарами.

На набережной по традиции поставят горки и каток. Покататься на коньках можно будет еще в горпарке, парке Дружбы, в сквере «От и До» и на отдаленной территории в районе дома № 30 на улице Зеленой. Из-за высокой стоимости решили отказаться от ледяных скульптур, но на площади Ленина установят пластмассовые фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-яги, снеговика, медведя и трехметрового Гулливера.

Самый важный атрибут праздника тоже не забыли. На главной площади Благовещенска установят 20-метровую альпийскую ель, которую город приобрел в прошлом году.

По всему городу появятся также фотозоны и арт-объекты. На набережной Амура уже появились снеговики. В парке Дружбы начали устанавливать новогодних медведей. На озере жители микрорайона заметили иглу, которое в 2021 году понравилось детям.

Хороводам быть

Отмена новогодних гуляний не слишком расстроила жителей Благовещенска. Люди признаются, что за время карантина после ковида уже успели отвыкнуть от массовых мероприятий.

- Больше переживали за горки, елки, украшения. Думали с женой, что город будет серый перед Новым годом, - признается Николай, отец двоих малышей детсадовского возраста. - Хочется же показать детям сказку, устроить праздник. А хоровод мы и дома сможем устроить.

Несмотря на отмену общегородского торжества, утренники для детей пройдут, как обычно. Маленьких гостей ждут в театрах Благовещенска, в Общественно-культурном центре и филармонии. А на протяжении всего декабря библиотеки и музеи города проведут целую серию мероприятий и мастер-классов для создания новогоднего настроения у детей и их родителей.

А КАК У НИХ

Подготовка полным ходом

Отметить Новый год скромнее решили не только в Благовещенске, но и в других городах Приамурья. Так, в Свободном организуют ледовый городок с полюбившимися детям чашами и лабиринтом, но без ледяного ограждения и с меньшим количеством фигур. Ледовых горок не будет, вместо них поставят снежные. В центральной части городка будет установлена новогодняя ель, украшенная световым шатром - все это осталось с прошлых лет. Новую иллюминацию решено не покупать.

Минимальными затратами ограничится и Тында. Как отметила мэр города Марина Михайлова, в городе пройдут праздничные елки для детей, а на улицах появятся украшения. Любимый зимний аттракцион - горка - тоже на подходе, ее уже начали возводить на центральной площади.

Белогорск тоже отказался от фейерверков и вечерних представлений. В городе построят новогодний городок для детей и проведут утренники, в том числе с участием детей мобилизованных.

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