Вертолет, предназначенный для оказания медпомощи, использовался для других вылетов. Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Благовещенске осудили предпринимателя, который обманным путем присвоил 390 тысяч рублей из регионального бюджета. Бизнесмен провернул довольно хитрую схему – использовал на свое усмотрение вертолет, предназначенный для оказания скорой медицинской помощи в Приамурье.

История началась с сентября 2017 года, именно тогда после подведения итогов аукциона между «Амурской областной клинической больницей» и ИП Лучников были заключены два контракта. По ним предприниматель, занимающийся ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов, обязался обеспечить дежурство и постоянную готовность двух вертолетов Ми-8 для оказания скорой специализированной помощи жителям региона. Воздушные суда при этом должны были находиться в аэропорту Игнатьево, а экипажи могли быть подняты по тревоге в любое время. Однако бизнесмен решил, что одного вертолета вполне достаточно.

По сообщению пресс-службы Благовещенского городского суда, в июле и сентябре 2017 года предпринимателль похитил деньги амурского минздрава, выделяемые на содержание воздушных судов. На аэродроме в постоянной готовности он оставил только один Ми-8, второй – использовал для других вылетов.

– Лучников дал указание бухгалтеру изготовить документы на оплату дежурства и поддержания в постоянной готовности двух вертолетов с экипажем в течение 24 часов в сутки и предоставил их в АОКБ, – отметили в судебной инстанции.

В суде свою вину мужчина не признал, но уйти от наказания это не помогло. По делу о мошенничестве с использованием служебного положения бизнесмену назначили штраф в 400 тысяч рублей. Смягчающими обстоятельствами стало добровольное возмещение ущерба, наличие благодарственных писем и грамот в адрес предпринимателя. Помимо этого в семье Лучникова есть несовершеннолетний ребенок. Сам мужчина ранее не был судим. Можно сказать, что бизнесмен отделался довольно легко, ведь по части 3 статьи 159 УК РФ ему грозило до шести лет лишения свободы со штрафом.

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