Юная амурчанка попала в Книгу рекордов России

Фляк - фирменный трюк цирка «Ап!». Фото: Книга рекордов России.

Юная артистка известной благовещенской цирковой студии «Ап!» попала в Книгу рекордов России. Дарина Гаврилова выполнила 50 фляков назад подряд на гимнастическом мяче на одном месте. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Цирк «Ап!» один из самых известных в Амурской области. Коллектив не раз выигрывал региональные и всероссийские конкурсы. Они даже успели поучаствовать в международных соревнованиях, где показали достойные результаты. Неудивительно, что воспитанники студии уже не в первый раз ставят новые рекорды.

Гаврилова побила результат своей коллеги по цирку, Арины Грибалевой. Та смогла сделать 30 фляков подряд в 2018 году и оказалась в Книге рекордов России.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что в известный цирк принимают всех ребят-школьников примерно с шести лет. Критериев для вступления в коллектив здесь немного: желание заниматься, упорно работать и быть здоровым. Сейчас в цирке занимается порядка 90 ребятишек - со временем их количество только растет.

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