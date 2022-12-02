«Брат за сестру, сестра за брата»: отомстившая за смерть сестры амурчанка отправится в колонию на 8,5 лет

Месть привела амурчанку на скамью подсудимых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница пгт. Прогресс в Приамурье лишится свободы на 8 лет и 6 месяцев. Она убила брата мужчины, который несколько лет назад жестоко расправился с её родной сестрой.

21-летняя амурчанка три года раздумывала о мести за погибшую сестру. Девушка умерла страшной смертью: возлюбленный в состоянии алкогольного опьянения облил её растворителем и поджёг. Сестра убитой не смогла забыть случившегося.

Свой план она претворила в жизнь в начале июля. Подробности рассказали в прокуратуре города Райчихинска:

- В суде установлено, что в начале июля осужденная познакомилась с 22-летнем парнем. Молодые люди вместе употребляли спиртное и находились в состоянии сильного опьянения. В разговоре парень упомянул о том, что его родной брат осужден к 21 году лишения свободы и отбывает наказание в колонии особого режима за убийство молодой девушки. Осужденная поняла, что этот человек – брат мужчины, который в 2019 году убил ее сестру.

По информации прокуратуры, в этот момент у девушки и возникла мысль отомстить. Она приготовила и спрятала в сумку нож.

- В какой-то момент гражданка ударила мужчину ножом в шею и скрылась с места совершения преступления.

Брат убийцы скончался от полученного ранения в больнице.

Мстительная амурчанка не ушла от правосудия. Она попала на скамью подсудимых. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновной 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.