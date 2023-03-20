В Амурской области закроют пивные магазины в многоэтажных домах

В регионе вновь просматривается тенденция увеличения количества пивных псевдобаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амруской области на заседании регионального правительства губернатор Василий Орлов объявил, что для более эффективной борьбы с псевдобарами в многоэтажных домах нужны изменения в федеральном законодательстве. Начиная с 2019 года порядка 220 амурчан пожаловались на работу «пивнушек», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева подчеркнула, что такие заведения работают, как обычные магазины, но называют себя объектами общественного питания, поэтому могут свободно продавать алкоголь ночью. Больше всего таких точек в Благовещенске – 69.

Ране, начиная с 2019 года, минэкономразвития области совместно с органами местного самоуправления, наделенными полномочиями, контролировало подобные места. Отдельные проблемные пивные точки закрылись, на их месте появились цветочные и книжные. Но в связи с введением в 2022 году маратория на проверки бизнеса, порядок контроля изменился.

В регионе вновь просматривается тенденция увеличения количества пивных псевдобаров и объемов нелегального оборота алкоголя.

– Для борьбы с недобросовестными предпринимателями, которые открывают в жилых домах «пивнушки», поручаю подготовить предложения для изменения федерального законодательства. Эту инициативу нужно обсудить с профильными ведомствами других субъектов Дальнего Востока. Уверен, что для наших соседей этот вопрос тоже актуален, – объявил губернатор амурской области Василий Орлов.

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