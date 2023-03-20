Семья врачей из Благовещенска создает устройства для остановки крови бойцам СВО при ранениях

Супруги таким образом помогают бойцам в зоне СВО. Фото: Восточный военный округ

Семья Вяткиных из Благовещенска нашла способ при помощи 3D-принтера помогать бойцам, которое отправились в зону СВО. Волонтеры печатают современные средства временной остановки крови, они так и называются – кровоостанавливающие турникеты. Амурчане уже отправили полторы сотни на Украину и намерены передать еще больше 30 таких приспособлений, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Дмитрий Вяткин скачивает необходимые модели для работы на компьютер, а затем загружает их в специальную программу для подготовки файлов печати. После этого запускается процесс создания кровоостанавливающего турникета.

– Все это мы создаем в собственной квартире. Техника работает с утра до ночи. Чтобы изготовить один жгут, нужно 60 граммов прочного пластика и не меньше четырех часов. Надо учесть немало нюансов: подобрать температуру, скорость и проследить, чтобы первый слой изделия лег ровно. Потому что именно от него будет зависеть качество, – поделился глава семейства.

Так выглядят жгуты. Фото: Восточный военный округ

Изделия семья печатает при помощи пластика, из которого изготавливают пластиковые бутылки, он называется PG. Почему им? Потому что именно этот материал более прочный, нежели другие аналоги.

– Эта разработка куда проще в использовании, в отличие от подобных, но из резины. Во-первых, конструкция прочна. Во-вторых, чтобы наложить ее на рану, требуется гораздо меньше времени. Конечно, мы всегда говорим с Димой: дай бог, чтобы не пригодились. Но если потребуются, мы всегда волнуемся, чтобы не подвел, – рассказала Марина Вяткина.

Амурские бойцы уже успели применить разработку волонтеров в действии и оставили несколько пожеланий. Парни попросили сделать пластик чуть толще и сделать нашивку, на которой можно будет писать время наложения жгута. Все просьбы были услышаны и отработаны.

– Эти кровоостанавливающие турникеты спасают человеческую жизнь. Боец, который получил ранения, даже если их два, сможет самостоятельно наложить себе этот жгут без помощи другого бойца, – высказалась о работе семьи Вяткиных председатель женсовета Благовещенского муниципального округа Евгения Пушилина.

Тем временем Дмитрий и Мария приглашают всех, у кого есть 3D-принтер присоединиться к их делу, чтобы помогать своим землякам.

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