Кровь, опрокинутые столы, ножки-дубинки: разборка девушек из-за платьев развернулась в Амурской области

На место прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Празднование дня рождения в амурской Тамбовке закончилось кровавовой разборкой, а причиной потасовки оказались платья – одной компании не понравилась «раскраска», выбранная прибывшей группой девушек. В итоге в кафе остались разбитые окровавленные столы, а участников потасовки (среди них оказались и мужчины) разнимали полицейские и росгвардейцы, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

По информации из соцсетей, компания заранее договорилась прийти на праздник с вещами с принтом леопарда. Другая группа отдыхающих не оценила имидж девушек (говорят, платья напомнили оппонентам цвет военного хаки, из-за чего и начался конфликт). Как стало известно «КП», противница леопардовых платей разбила бутылку и бросилась на девушек. Последние якобы начали защищаться ножками от столов, а именнице и вовсе порезали грудь.

– 19 марта около 23 часов поступило сообщение. На место происшествия были направлены наряды полиции и Росгвардии. По прибытию сотрудники пресекли противоправные действия, среди участников конфликта были и мужчины, и женщины. Доставили в медицинские учреждения. От всех пострадавших поступили заявления. Проводится проверка как по факту как причинения телесных повреждений, так и повреждения имущества, – сообщили в областном УМВД.

Полиции только предстоит разобраться, что же случилось в злосчастном кафе. Пока что в истории больше вопросов, чем ответов.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:16.

Как стало известно «КП», всего в драке пострадали восемь человек: трое мужчин и пять женщин.

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