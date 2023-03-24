Недобросовестный подрядчик из Санкт-Петербурга поставил под угрозу жизни пациентов амурской больницы

Из-за отсутствия расходных материалов пришлось перенести операции. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области под срывом оказались жизненно важные операции на сердца из-за отсутствия необходимых расходных материалов. Дело в том, что поставку сорвал недобросовестный заказчик. Компания из центральной части России нарушила контракт и попала в «черный» список.

Амурское УФАС России удовлетворило жалобу ФГБОУ ВО «Амурская государственная академия», о включении ООО «Морской ординар» из Санкт-Петербурга в реестр недобросовестных поставщиков. Важно отметить, что в структуру госакадемии, где обучаются будущие медики, также входит клиника кардиохирургии, в которой проводят важнейшие операции. Учреждение заключило контракт на постановку катетеров, необходимых для хирургического вмешательства и лечения сердечно-сосудистых патологий. Например, они необходимы для коронарной ангиопластики и терапии при ишемической болезни сердца. Но поставщик решил заменить расходники на свое усмотрение. Однако по словам специалистов, катетеры с другим покрытием не подходят для ряда операций. Именно по этой причине заказчик сделал экспертизу и отказался от предложенного варианта.

Прийти к взаимному согласию у академии и поставщика не получилось, контракт так и не был исполнен. В итоге под срывом оказались 45 плановых операций на сердце, при этом аналогов подобного хирургического вмешательства в Амурской области попросту нет. Такие операции в других медучреждениях не проводят, поэтому пациентов пришлось переписывать с 2022 на 2023 год.

– Государственный заказчик фактически остался без необходимых медицинских материалов. При чем речь в данном случае идет не об обычных расходных материалах, таких как перчатки, шприцы, и прочее, а о медицинских товарах, от которых зависит исход операции, – прокомментировала начальник отдела контроля закупок Амурского УФАС России Марина Парнищева.

По итогам рассмотрения обращения от заказчика, ООО «Морской ординар» включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Напомним, недавно в Амурской области осудили бизнесмена, который нарушил госконтроктат. Предприниматель использовал дин из вертолетов, предназначенный для санавиации, по своему усмотрению.

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