Волшебство от сердца: какие акции к Новому году проходят в Благовещенске?

Елки желаний организуют и в других городах, например в Белогорске. Фото: @smeliukov (Telegram)

На окнах жилых домов появляются гирлянды, на прилавках магазинов становится все больше праздничной продукции, а на главной площади приступают к созданию снежного городка.

Благовещенск готовится к Новому году. Тем временем все желающие в надежде пишут письма Деду Морозу. А разгребать их будет «новогодняя служба», куда входят волонтеры, чиновники и простые горожане.

«Комсомолка» рассказывает, кто в преддверии главного и волшебного праздника года будет творить добро и как к ним присоединиться.

Мечту в реальность

Неравнодушные амурчане могут исполнить мечты детей из социальных учреждений области - детских домов и приютов. Свои желания ребята описали в письмах, а совсем маленькие дети - в рисунках.

Мечты юных жителей Амурской области вывешены на елке, которую установили в здании амурского правительства. Принять участие в акции «Стань Дедом Морозом» может любой благовещенец и гость города.

По правилам акции участнику необходимо снять письмо с новогодней елки, отметиться у волонтеров, которые будут поблизости, а затем воплотить эту мечту в реальность.

Елка находится по адресу: улица Ленина, 135.

Всем по подарку

Следующую по-настоящему добрую акцию организует поисково-спасательный отряд «Амур». К Новому году волонтеры готовят подарки для дома-приюта в поселке Широкий.

- Собираем новогодние подарки - канцтовары, фломастеры, альбомы для рисования, игрушки, косметику уходовую и декоративную для девочек, сладости всякие. И будем рады любому, кто присоединится к сбору. Чем больше участников, тем больше детей мы сможем порадовать! - рассказала руководитель отряда Татьяна Шалашова.

По завершении акции участники получат от поисково-спасательного отряда и приюта благодарственные письма. Задать вопросы и оказать финансовую помощь в сборе можно, связавшись с волонтерами по номерам: 8-914-591-10-10, 8-924-040-21-23.

Письма счастья

Подарить новогоднее чудо детям можно и поучаствовав в акции «Елка желаний». В этом году ее инициатором выступила торгово-промышленная палата Амурской области.

Предпринимателям региона предлагают исполнить желания детей мобилизованных амурчан.

- 128 детей написали письма, где прописали свое новогоднее желание. И мы приглашаем представителей амурского бизнес-сообщества принять участие в акции и подарить новогоднее чудо детям, чьи отцы сейчас находятся на передовой! – рассказали в торгово-промышленной палате Амурской области.

Письма с новогодними желаниями детей собрали на улице Чайковского, 1, офис 314.

Праздник на дом

Для детей, имеющих инвалидность, растущих в неблагополучной семье или просто оказавшихся в сложной ситуации, амурские добровольцы планируют устроить торжество с выездом на дом.

Благовещенский волонтер Ольга Ефремова приглашает неравнодушных принять участие в акции «Новогоднее добро».

На дом приедут к тем юным благовещенцам, которые не смогут самостоятельно посетить праздник. Например, к живущим в отдаленных районах города или лежачим. Все это проводится при безвозмездной поддержке детских праздничных центров и местных кондитеров.

Для малышей планируют организовать настоящие елки - спектакль, сладкий стол, вручение подарков.

- В этом году список просто огромный, и я переживаю, что мы не справимся, не хотелось бы кому-то из детей отказывать. Мы ищем людей, желающих принять участие. Можно выбрать из списка конкретного ребенка и подготовить для него подарок, а Дед Мороз его вручит. Также можно оказать волонтерскую помощь на самих мероприятиях.

Желающие помочь могут связаться непосредственно с Ольгой: 8-961-950-68-88.

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