Пара из Благовещенска эффектно узнала пол будущего ребенка с помощью главной телебашни города

Чудесная и трогательная история случилась 25 марта в Благовещенске. Фото: принтскрин видео.

Чудесная и трогательная история случилась 25 марта в Благовещенске. Молодая пара захотела устроить гендерпати, но традиционные способы с шариками и тортами их явно не устроили. Поэтому им в голову пришла мысль задействовать главную телебашню города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Вечеринку по поводу будущего ребенка родители устроили эффектную. А из пола и того сделали крупномасштабную загадку, раскрыть которую должен был цвет телебашни. Именно так обычная гендерпати превратилась в настоящее шоу для всех жителей города, которые могли наблюдать световое представление. Поддержать супругов пришло много людей – на видео с места события видно, что собралась целая толпа из взрослых и детей.

И все они ликовали, когда башня окрасилась в розовый. В семье уже было две дочери, теперь у них появится еще одна сестренка.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что на Новый год художественная подсветка также украсила телебашню. Торжественный запуск стал итогом полутора лет работы. Сооружение оборудовано экраном, на который можно выводить текст или отдельное изображение. Также иллюминация позволяет создать настоящие световые сценарии – переливание, мерцание, сияние и прочие.

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