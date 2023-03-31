Вдохновила башня Бурдж-Халифа в Дубае: почему амурчане решили узнать пол третьего ребенка через телевышку

Светлана и Константин в окружении друзей и родных на набережной Благовещенска.

Константин и Светлана Ляшенко узнали пол своего третьего ребенка с помощью телебашни – вечером 25 марта вышка окрасилась в розовый цвет. Такой необычный вариант гендер-пати пришел в голову супружеской паре случайно. И с мыслью «А почему бы и не попробовать?» глава семейства отправился в Амурский радиотелецентр РТРС. «Комсомольская правда – Благовещенск» пообщалась со счастливым папой и узнала, как проходила необычная вечеринка.

Константин и Светлана знакомы еще со школьной скамьи, они начали встречаться в 18 лет, и вот спустя еще 18 лет они вместе в счастливом браке. В семье Ляшенко уже есть два ребенка – обе дочки. Старшей Полине восемь лет, она ходит во второй класс и занимается в творческом коллективе, там девочка танцует, поет и учится играть на музыкальных инструментах. Еще одна дочурка – трехлетняя Ника названа в честь древнегреческой богини победы, и уже в этом году у нее появится младшая сестренка. Правда, совсем до недавнего времени ни сами супруги, ни их дети, ни даже друзья не знали, кто же пополнит семейство.

В феврале этого года Светлана сходила к врачам, чтобы узнать пол будущего малыша. В это же время сестра Константина предложила устроить вечеринку с шариками, конфетти и тортом. Идея понравилась супругам, но пока они раздумывали, как же все оформить, им на глаза попался ролик: в Дубае красочно зажгли башню Бурдж-Халифа, чтобы показать, кто же появится в паре у Анаса и Асалы Марва. Так и родилась идея – обратиться к администрации Амурской телевышки.

Константин отправился в организацию, и там согласились им помочь. Только, отметили сотрудники телебашни, что подобное мероприятие для них новый опыт, поэтому некоторое время уйдет на согласование. Кстати, интересовал мужчину и ценовой вопрос:

– Мне сразу сказали, что если все получится, то это обойдется не дороже, чем сходить в ресторан, – поделился с «Комсомолкой» Константин, но точную стоимость предпочел не называть.

Официальная часть и написание сценария для программы, рассказали редакции в Амурском ОРТПЦ, заняло две недели.

– Молодой человек принес нам в офис запечатанный конверт с результатами скрининга и попросил в конкретную дату и конкретный час включить на телебашне подсветку, так чтоб стало понятно – мальчик у них родится или девочка.

Еще две недели глава семейства не мог вырваться с работы, поэтому все запланировали именно на 25 марта.

Семья рассказала о готовящемся мероприятии родным и друзьям, поставила статусы в социальных сетях. На праздник пришло много людей, и ровно в 20:00 180-метровая башня окрасилась в ярко-розовый цвет со звездами и спецэффектами. Набережная взорвалась счастливыми криками радости: «Поздравляем, ребята! Пусть четвертым будет мальчик!»

Вот так иллюминация на Благовещенской телебашне украсила на 15 минут набережную Амура и стала семейной историей для четы Ляшенко.

Отметим, что впервые новую архитектурно-художественную подсветку на телевышке включили 23 декабря прошлого года. На башне оборудовали 44 светодиодных светильника, 4,5 километра светодиодных гирлянд и больше девяти тысяч пиксельный светильников RGB на гирляндах. Также на башне есть экран, на котором ежедневно транслируют прогноз погоды и памятные даты.

Кстати, похожая история развернулась в конце ноября 2022 года в Улан-Удэ. Там башня сначала мигала голубым и розовым цветами, а в конце появилась синяя машинка и надпись «Мальчик».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.