Подвиг амурчанина помнят и чтят. ФОТО: Личный семейный архив

В субботу, 15 апреля, во Владивостоке присвоят почетное имя катеру Д-107. Его назовут в честь героя СВО Андрея Иванова – славного воина из Амурской области, сообщает «КП – Благовещенск».

Андрей служил в 155 отдельной бригаде морской пехоты ТОФ в звании капитана и командующего десантно-штурмовой ротой. С первых дней специальной военной операции он защищал рубежи Донецкой и Луганской Народных Республик.

Рота Андрея попала под артобстрел. Командир получил ранение, но продолжил прикрывать своих солдат. Из гранатомета он поразил вражеский танк, затем уничтожив пулеметный расчет противника. Личный состав смог выйти из минометного огня.

– Патриотом Андрей уже родился. Знал путь боевой славы своих предков, сам восстанавливал информацию о прадедах, их наградах. Они были его примером. Даже сына назвал в честь прадеда – Георгием. Он интересовался историей, биографией полководцев. Когда приезжал на Родину, всегда навещал могилы солдат, погибших при исполнении долга, – вспоминает супруга героя Вера Иванова.

Рота Андрея попала под артобстрел. ФОТО: Личный семейный архив

Рота Андрея закрепилась на важном рубеже и смогла поразить пять разведывательных беспилотников врага, два БМП, и четыре огневые точки. Новая пуля поразила командира. Но он продолжил сражаться до последних ударов сердца.

За свой подвиг и отвагу гвардии капитан Иванов награжден медалью «Золотая Звезда» с присвоением звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Подвиг амурчанина помнят и чтят. В 25-й гимназии Благовещенска он учился и рос до 2006 – с декабря прошлого года гимназия носит имя Андрея Иванова, там же установлена памятная доска. Одна из аудиторий Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, где учился будущий капитан, также названа его именем.

– Мой муж – это настоящий офицер. Многие военнослужащие созванивались со мной и говорили, что дружить с Андреем было большой честью для них. Свободного времени у него было немного. Каждую выкроенную минуту он пытался провести с семьей – брал детей на природу, устраивал выезды с ночевкой, ловил рыбу. 24 февраля, перед заходом на территорию Украины он мне написал: «За нас не переживайте, живите обычной жизнью и не бойтесь! С нами Бог и Андреевский флаг».

РАНЕЕ:

Имя героя СВО Андрея Иванова присвоили гимназии №25 в Благовещенске

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