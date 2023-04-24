Грозит ли Амурской области эпидемия лихорадки Денге

Это самое распространяющееся тропическое заболевание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области заявили, что в регионе зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Денге. Заболевший – 26-летний житель столицы Приамурья, вернувшийся с отдыха в Таиланде, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– 19 апреля вернулся домой с температурой выше 39 градусов и сильной болью в суставах. 20 апреля он обратился за медпомощью и был госпитализирован, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты отмечают, что это первый случай заболевания лихорадкой Денге за три года. Напомним, это самое распространяющееся тропическое заболевание. Острая вирусная болезнь передается человеку через укусы зараженных этим вирусом комаров.

У этой болезни следующие симптомы: лихорадка, интоксикация, боли в мышцах, суставах, сыпь. Как правило в России случаи лихорадки Денге связаны с туристами, которые вернулись домой из путешествий.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала грозит ли Приморью эпидемия кори. В регионах России выявили уже в 44 случая заболевания.

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