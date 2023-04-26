Многодетная амурчанка отправила свою 15-летнюю дочь забирать запрещенные таблетки на продажу

Теперь амурчанка предстанет перед судом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многодетная жительница Амурской области пойдет под суд за контрабанду сильнодействующих веществ и их продажу под видом активных добавок для похудения. За таблетками на почту горе-предпринимательница отправила свою 15-летнюю дочь, там ее уже ждала полиция, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

34-летняя обвиняемая создала некий интернет-магазин в одном из мессенджеров, пока находилась в отпуске. Она рекламировала запрещенный товар под видом БАДов, сама при этом никогда эти таблетки не пробовала.

Сотрудники транспортной полиции получили оперативную информацию о поступлении на ее имя очередной партии таблеток, содержащих психотропные вещества. Они наведались в пункт выдачи заказа в Благовещенске. За посылкой пришла 15-летняя дочь амурчанки. В присутствии инспектора по делам несовершеннолетних полицейские изъяли у девочки три банки с препаратами, содержащими сибутрамин (средство, усиливающее чувство насыщения) общей массой свыше 70 граммов, после чего женщину задержали.

В пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте редакции рассказали, что у женщины три ребенка. Старшая дочь, мальчик помладше и грудничок. Все они сейчас находятся с папой.

– Фигурантке уже предъявили обвинение. Уголовные дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд, – добавили в ведомстве.

Если амурчанку осудят в полной мере за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, ей грозит срок до 14 лет и огромный штраф в пределах миллиона рублей.

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