Пока прятал окровавленный нож, кто-то позвонил в полицию: в амурской области вписка окончилась смертью

Амурчанин накинулся на приятеля из-за обиды. Фото: принтскрин видео.

На минувших выходных, 15 апреля в одном из домов поселка Магдагачи Амурской области по улице Ленина собралась компания парней, молодые люди веселились и распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между двумя приятелями произошла ссора. На пьяную голову 18-летний амурчанин схватил нож и набросился на 19-летнего парня. Через некоторое время тело обнаружили полицейские, опросили пьяную перепуганную толпу и задержали подозреваемого в убийстве, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Оказалось, что в органы позвонил кто-то из присутствующих. На вписке (вечеринке) не было никого старше 22 лет. В пресс-службе Следственного комитета по Амурской области изданию рассказали, что пьяный 18-летний подозреваемый кинулся на своего друга с ножом. От полученных ранений потерпевший скончался. Пока перепуганные гости и хозяева квратиры шептались между собой и решали, что делать дальше, нападавший выбросил орудие убийства неподалеку от дома. Скорее всего, именно в этот момент кто-то додумался вызвать полицию.

В ведомстве опубликовали ролик допроса подозреваемого. Во время следственного эксперимента амурчанин показал, как несколько раз пырнул ножом своего приятеля в ногу. Видео длится около 30 секунд, все ужасные подробности произошедшего остались за кадром. Точный мотив так и неизвестен. Неужели алкоголь действительно настолько сильно подействовал на человека, или он затаил давнюю обиду?

На потенциального убийцу завели уголовное дело по статье «Убийство». 18-летний амурчанин задержан и находится под стражей. На данный момент остается открытым вопрос, где были родители хотя бы одного из молодых людей, устроивших вечеринку со смертельным исходом.

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