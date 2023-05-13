В Амурской области загадочная трагедия произошла в заказнике

Малышам было всего несколько дней. Фото: Антон Сасин.

О загадочном происшествии на территории Муравьевского заказника рассказал в своем telegram-канале эколог и орнитолог Антон Сасин. Он поделился фотографиями мертвых птенцов аиста, которые лежали в гнезде. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Мертвые птенцы обнаружились при осмотрела гнезд. Малышам было всего несколько дней. Они были раскиданы по бортам гнезда. Есть вариант, что от потомства избавился отец семейства.

Возможно, это случай жесткого child-free в аистиной семье. Такое мы уже встречали пару раз. О мотивах можно только догадываться, – отметил Сасин.

Орнитолог также поделился несколькими случаями, когда через некоторое время после «ликвидации» потомства пара вновь откладывала яйца и подымала на крыло выводок.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что первый аист с GPS-передатчиком, за которым наблюдали амурские ученые, вернулся домой, но остался без гнезда. Его «дом» сгорел осенью, теперь птица ищет себе новое жилище.

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