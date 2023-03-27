В Приамурье аист с GPS-передатчиком вернулся с зимовки, но остался без гнезда

Птица ищет себе новое жилище. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый аист с GPS-передатчиком, за которым наблюдали амурские ученые, вернулся домой, но остался без гнезда. Его «дом» сгорел осенью, теперь птица ищет себе новое жилище, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Орнитолог, доцент кафедры биологии и охотоведения ДальГАУ, кандидат биологических наук Антон Сасин рассказал в своем Telegram-канале, что пернатый облетел кормовые места вдоль Зеи, заглянул в Березовский заказник, на Астраханские луга и побродил в окрестностях Заречного и Владимировки. Затем полетел к месту, где уже гнездился в прошлом году.

Бывшее гнездо располагалось в роще среди лугов и полей около села Надежденское. Осенью аграрии выжигали сухую траву, в итоге пожар прошел через эти рощи и сгорело несколько «домов» аистов.

Схема полетов аиста. Фото: amur_birds

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что возле села Грибское Благовещенского округа установили треноги для гнездования аистов. Это первые опоры, которые расположили в регионе за пределами участков, предназначенных для сохранения и восстановления природы и животных в Амурской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Благовещенске устанавливают треноги для гнездования аистов

Первые опоры для гнезд расположились рядом с селом Грибское (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.