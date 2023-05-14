Житель Благовещенска предстанет перед судом за избиение полицейского

На нарушителя завели уголовное дело. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Благовещенске под суд пойдет 33-летний амурчанин, избивший в нетрезвом состоянии представителя полиции. Сотрудники органов пытались решить вопрос мирно, но дебоширу не понравилось, что его отвлекают от новогодних праздников, и он пустил в ход кулаки, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– По данным следствия, в ночь на второе января 2023 года обвиняемый, будучи пьяным, нарушал общественный порядок в многоквартирном доме по улице Октябрьская. На место происшествия прибыл дежурный наряд полиции для пресечения противоправного поведения. Во время разбирательства, подследственный стал вести себя агрессивно и ударил сотрудника полиции.

На нарушителя завели уголовное дело за применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Следователем собран необходимый объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как на мужчину, из-за которого эвакуировали посетителей торгового центра «Острова», завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее судимый амурчанин на парковке угрожал ножом водителю такси, а после зашел в ТЦ. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

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