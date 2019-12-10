2019-12-10T04:55:45+03:00
Происшествия

На мужчину, устроившего переполох в торговом центре Благовещенска, завели уголовное дело

Ответить ему придется по статье «Хулиганство»
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: Фото: whatsapp.comФото: Фото: whatsapp.com
Изменить размер текста:

На мужчину, из-за которого эвакуировали посетителей торгового центра «Острова», завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, инцидент произошел 8 декабря. Ранее судимый амурчанин на парковке угрожал ножом водителю такси, а после зашел в торговый центр. На место прибыли сотрудники Росгвардии. 200 человек были эвакуированы. При задержании у мужчины изъяли запрещенный к обороту предмет. Как сообщается в оперативной сводке правительства Амурской области, в его личных вещах был найден сверток с проводами. Угрозы для жизни посетителей центра он, правда, не представлял.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

По статье «Хулиганство» амурчанину грозит штраф до 500 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ или до пяти лет принудительных, также эта статья предусматривает лишение свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фирму, охранявшую благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, оштрафовали
В 2020 году электричество станет дороже для амурчан
В Приамурье ожидается похолодание до -34 градусов
Амурчанка создала уникальный железнодорожный ретропарк
В Приамурье более 600 предпенсионеров освоили новые профессии
Взрывчатки в школах Благовещенска не обнаружено
На повышение безопасности в учреждениях образования Благовещенска потратят 40 млн рублей
Амурские следователи ищут пострадавших во время прыжков с парашютом вблизи Черемхово
Мальчик, пострадавший в аквапарке Благовещенска, пришел в себя
Эфиопов, задержанных в Амурской области, заключили под стражу
В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок
Между Благовещенском и Хэйхэ пустили пассажирские автобусы
В Благовещенске пройдет Форум добровольческих отрядов «Творю добро»
Благовещенка взяла в плен чужого кота
Полиция задержала амурчанина воровавшего фотографии с надгробий
В Приамурье из-за гололедицы все еще не запустили 52 школьных маршрута
В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку