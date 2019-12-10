На мужчину, устроившего переполох в торговом центре Благовещенска, завели уголовное дело

10 Дек. 04:55 2019-12-10T04:55:45+03:00

Изменить размер текста: A A

На мужчину, из-за которого эвакуировали посетителей торгового центра «Острова», завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, инцидент произошел 8 декабря. Ранее судимый амурчанин на парковке угрожал ножом водителю такси, а после зашел в торговый центр. На место прибыли сотрудники Росгвардии. 200 человек были эвакуированы. При задержании у мужчины изъяли запрещенный к обороту предмет. Как сообщается в оперативной сводке правительства Амурской области, в его личных вещах был найден сверток с проводами. Угрозы для жизни посетителей центра он, правда, не представлял.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

По статье «Хулиганство» амурчанину грозит штраф до 500 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ или до пяти лет принудительных, также эта статья предусматривает лишение свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU