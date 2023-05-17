Лишившиеся в пожаре потомства японские журавли Снежинка и Подснежник высиживают новое яйцо в Приамурье

Снежинка с Подснежником бродят по пепелищу недалеко от их сгоревшего гнезда. Фото: Telegram-канал @amur_birds

Настоящая драма для пернатых произошла в Муравьевском заказнике Тамбовского района Амурской области. Благодаря публикациям руководителя научного направления общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антона Сасина в его Telegram-канале @amur_birds люди следили за жизнью редких животных, в частности дальневосточных аистов, японских и даурских журавлей. Пока весенние пожары не уничтожили степь, на которой обитали птицы. В огне погибли только что вылупившиеся птенцы и высиживаемые кладки с яйцами. Однако после огненной бури пришли хорошие вести, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Территория Муравьевского заказника – настоящая кладезь дальневосточной флоры и фауны, здесь растет больше 700 видов растений, обитают более 300 видов птиц, из которых около 20 краснокнижных.

Журавли на еще не сгоревших лугах. Но огонь уже подбирается. Фото: Telegram-канал @amur_birds

Несколько лет назад особое внимание заслужила Снежинка – самка японского журавля, особей которого всего в природе насчитывают около двух тысяч. Птица охраняется не только российским законодательством, но и международным.

Снежинка живет на территории заказника, но зимует в Китае. В этот раз она обосновалась в заповеднике Ляохэкоу, из которого она вылетела 17 марта, а достигла Благовещенска уже 28 числа. Как отмечает Антон Сасин, она остановилась всего в километре от места, где она гнездилась в прошлом году, – в долине реки Алим, в окрестностях села Грибское.

Вскоре ученые заметили, что у Снежинки появился суженный – его назвали Подснежником, потому что самка проявляет больше лидерских качеств.

Проверка «подопечных журавликов» через две недели показала, что пара построила гнездо и даже отложила первое яйцо. К слову, журавли по очереди сидят на гнезде – пока один высиживает кладку, второй кормится.

– Тревожит, что гнездо расположено на относительно сухом болоте, среди сухой травы. Если пойдет пал, будет очень плохо, – отметил Антон еще 15 апреля. К сожалению, его предположение оказалось пророческим.

Огонь идет по долине реки Алим. Фото: Telegram-канал @amur_birds

Уже через две недели, в первые дни мая, к гнездовью редких птиц подошел огонь, сильный ветер разогнал пламя, и в итоге часть долины реки Алим выгорела.

– 6 мая догорела оставшаяся часть долины. Практически каждую весну ее стремятся сжечь дотла. А между тем, это ближайшее к Благовещенску место гнездования 10-12 пар даурских журавлей, 1-2 пар японских журавлей и нескольких пар дальневосточных аистов. И каждую весну им выпадает такое испытание, – поделился специалист.

Некоторым аистам и журавлям повезло – огонь прошел в нескольких метрах от их гнезд. Фото: Telegram-канал @amur_birds

Меньше чем за неделю языки пламени уничтожили несколько гнезд «даурцев» и дом Снежинки. От него не осталось никаких следов; ученый предположил, что кладка или же птенцы погибли. Наша журавлиная пара не пострадала.

В ближайшие дни можно было наблюдать печальную картину: по испепеленной пустоши, где совсем недавно были весенние луга, летают маленькие ветреные смерчи, а Снежинка и Подснежник бродят по пепелищу недалеко от их сгоревшего гнезда.

Совсем скоро оказалось, что наша пара – не единственные японские журавли, пострадавшие на пожаре. У другого семейства огонь тоже сожрал гнездо с потомством…

И, казалось бы, печальная история на этом закончится. Вот только природа сильнее, чем кажется, и уже 16 мая пришли хорошие вести.

– Спустя две недели после того, как у них сгорело гнездо, они с Подснежником решились на повторную кладку. Во вторник обнаружил Снежинку на новом гнезде посреди чудом не сгоревшего участка болота, недалеко от предыдущего гнезда. Она плотно сидела на кладке, не обращая внимания на подлетавший квадрокоптер. Причем загнездились наши японцы буквально в двухстах метрах от гнезда даурцев. В нормальных условиях такое редко встретишь, так как журавли стараются не мешать друг другу и устраиваются подальше друг от друга. Но других мест для гнездования, кроме этого несгоревшего участка, в долине Алима почти не осталось. Вот им и приходится тесниться.

Новое гнездо пары. Фото: Telegram-канал @amur_birds

Журавль высиживает новое потомство. Фото: Telegram-канал @amur_birds

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