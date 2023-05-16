Завтрак крохотных дальневосточных аистят попал на камеру в Амурской области

Семейство дальневосточных аистов в Берёзовском заказнике.

Кормление трех маленьких аистят родителем-аистом попало на онлайн-камеру в Амурской области. Коротким роликом поделился руководитель научного направления общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин, который также добавил – на завтрак у крох была рыба, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Камера с круглосуточным вещанием возле гнезда пернатого семейства, расположенного на березе, появилась еще 30 марта 2019 года. С тех пор специалисты организации наблюдают за жизнью обитателей Берёзовского заказника в Ивановском районе Приамурья.

Всего две недели назад у пары дальневосточных аистов вылупились трое птенцов. Первый появился 1 мая, второй – 2 мая, а третий – 5 мая. И теперь к птицам проявляют еще больше внимания. Антон регулярно публикует интересные зарисовки из жизни пернатых в своем Telegram-канале @amur_birds.

Накануне, 15 мая, специалист заметил, как аист кормит своих детей рыбкой. Мелкие оказались довольно наглыми существами, поэтому одному из птенцов досталось немного меньше, чем братьям (или сестрам, кто знает). А внимательный подписчик заметил послеполуденную кормежку:

– Похоже, родитель озаботился-таки судьбой недокормыша. Попытался отодвинуть лапой более крупного, перед тем как сбросить рыбу возле мелкого. Но большие рыбины достаются самой толстой жопке.

Кстати, птенцов кормят оба родителя, поэтому сходу определить, самка это или самец, не получится.

До 20-дневного возраста птенцы остаются под постоянным присмотром родителей, в 30-дневном возрасте отлучки взрослых птиц составляют от 3 до 12 минут, в 40-50-дневном возрасте – 133 минуты, в 60-дневном – 304 минуты в течение светлого времени суток.

Гнездо птенцы покидают в возрасте 55-70 дней.

СПРАВКА «КП»

Дальневосточный аист (Ciconia boyciana) – одна из самых редких птиц Дальнего Востока России, которая обитает в бассейне реки Амур, а именно – в Амурской области, ЕАО, Хабаровском и Приморском краях. За пределами РФ таких пернатых можно встретить в Северо-Восточном Китае, опять же – там, где протекает река. Возможно, поэтому животное получило название крылатого символа Амура. Однако отметим, что небольшие группировки можно встретить в Японии и Южной Корее.

Аисты, можно сказать, чуткие существа – они сразу реагируют на загрязнения воды и почвы, иссушение поймы, изменение климатических условий. Поэтому некоторые специалисты называют птицу индикатором благополучия экосистем бассейна Амура.

Дальневосточный аист находится под угрозой исчезновения и поэтому занесен в Красную книгу России, Красный список МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

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