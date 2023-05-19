В Приамурье завершились поиски двух пропавших девочек

Детей искали всю ночь. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Благовещенске нашли двух пропавших сестренок. Девятилетнюю Олю и трехлетнюю Сашу искали всю ночь, девочек удалось найти в районе семи часов утра неподалеку от дома, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

18 мая мама девчонок пришла домой поздно, задержалась на работе. Никто как обычно не вышел ее встречать, детских голосов в квартире не слышно. Телефон старшей дочери лежал на столе, но ни Оли, ни Саши нигде не было. Женщина тут же забила тревогу.

– Примерно около 11 часов вечера мы узнали о том, что произошло. Буквально через 15 минут в районе, где живет эта семья, начали работать наши поисковики. 15 человек осматривали близлежащие территории, трое координировали поиски удаленно из дома, распространяли всю информацию по соцсетям и давали задания волонтерам. Девочек искали на детских площадках, в парках, на набережной. Также мы патрулировали улицы, а еще нашли номера телефонов подружек пропавших и их родителей, – рассказала редакции старший штаба ПСО «Амур» Елена Косицына.

Поисковики работали вместе с полицией, опрашивали соседей, с 11 часов вечера и до самого утра поиски не прекращались. И вот чудо свершилось. Две маленькие фигуры, направляющиеся в сторону дома на улице Чайковского, заметили поисковики. Это были Оля и Саша, живые и здоровые.

Девочек вернули маме.

– Детей передали маме, мы не имеем права их опрашивать, наша задача найти, сами понимаете. Где малышки провели всю ночь, они уже рассказали полиции.

В пресс-службе МВД Амурского края редакции рассказали, что дети ушли гулять, заигрались и остались ночевать у подружки, с которой познакомились не так давно. Остается открытым вопрос: почему женщина, у которой остались чужие дети. не вышла на связь с их родителями. Когда девочек вернули маме, с обеими семьями провели профилактическую беседу. Здоровью и жизни Оли и Саши ничего не угрожает.

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