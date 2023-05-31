В Амурской области открылся центр поддержки участников СВО

Центр находится в Благовещенске по адресу: улица Зейская, 227, 3 этаж. Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске открыли филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Здесь будут решать вопросы по прохождению реабилитации, оказывать психологические и юридические консультации, а также помогать в переобучении и трудоустройстве, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Основная задача фонда – персональное сопровождение ветеранов спецоперации и семей павших героев. Бойцы и члены их семей получат все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, консультация в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

– Отдельное внимание, конечно, должно быть уделено травмированным, получившим инвалидность, семьям погибших. У нас в регионе действует 30 мер поддержки, создан специальный навигатор, где можно в электронном виде посмотреть эти меры, комфортно получить ту или иную услугу. Видим, что это работает, что идут запросы. Этот Фонд, конечно, имеет большое значение. Наша задача – сделать так, чтобы наши бойцы и их семьи в комфортных условиях могли получить всю необходимую помощь, – заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В амурском филиале фонда 25 социальных координаторов, которые готовы сопровождать защитников Отечества и помогать в решении различных вопросов. В перспективе такие специалисты появятся в каждом муниципалитете. Центр находится в Благовещенске по адресу: улица Зейская, 227, 3 этаж

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Во Владивостоке тоже открыли центр поддержки для участников СВО и их семей. В фонде работают настоящие профессионалы. Среди них и те, кто не понаслышке знает, каково это ждать дорогого человека, пока он борется за мирное небо над головой. Есть и те, кто понимает, каково терять близких. Эти люди готовы приложить все усилия, чтобы помочь семьям, которые нуждаются в поддержке.

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