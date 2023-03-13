Спецоборудование и необходимые принадлежности передали бойцам СВО из Амурской области

Посылку передали из поселка Екатеринославка. Фото: принтскрин видео.

Современные тепловизионные прицелы и мультимедийные планшеты, усовершенствованное навесное оборудование для оружия для мотострелкового соединения Восточного военного округа подготовили в Амурской области. Посылку с техникой и различными необходимыми бойцам в зоне СВО вещами (например, нательным бельем) передали из поселка Екатеринославка; все это отправится в новые регионы России, которые вошли в состав страны осенью 2022 года после проведения референдумов. Об этом рассказали в правительстве Приамурья, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как заявил поставщик Тимур Вафин, он и его команда работают по заявкам, в том числе и от министерства обороны России. Добавим, что посылки жители региона и организации отправляют регулярно с начала проведения специальной военной операции. Такое поручение дал губернатор Амурской области Василий Орлов. К слову, видео с подготовкой вещей к отправке появилось в Telegram-канале главы региона.

Кроме того, в Приамурье функционирует единый информационный ресурс «Без границ», благодаря чему удается помогать участникам СВО и членам их семей. Также на сайте есть информация для тех, кто хочет пополнить ряды волонтеров.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания «гвардейские» 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку.

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