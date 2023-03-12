Владимир Путин подписал указ о присвоении 71-й зенитной ракетной бригаде наименования «гвардейская»

Соответствующее распоряжение опубликовали 9 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 марта на официальном портале правовой информации опубликовали распоряжение президента России Владимира Путина – присвоить 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку почетное наименование «гвардейские». Указ вступил в силу, как только его подписал глава страны, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Присвоить 71-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее 71-й гвардейской зенитной ракетной бригадой, – сообщается в документе.

Жители Амурской области поздравляют своих земляков амурчан и забайкальцев с заслуженным признанием. Напомним, ранее в Благовещенске на площади Общественно-культурного центра прошла акция «Сильные духом», посвященная участникам СВО и памяти погибшего на территории боевых действий амурчанина Владимира Дзинтера. Участники акции обливались холодной водой прямо на улице - на это решились 145 человек.

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