В Белогорске после соревнований по ММА скончался 16-летний спортсмен

Что именно стало причиной смерти, уже выясняют следственные органы.

В Белогорске 4 июня произошла трагедия. Во время спортивного боя 16-летний спортсмен получил удар в голову. Позже он скончался в реанимации, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

О несчастье рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков. По его словам, Открытый Кубок «Спорт клуба Родина» по смешанному боевому единоборству (ММА) организован и проводился региональным отделением соответствующей Федерации.

– Были соблюдены все необходимые юридические процедуры: положение о Кубке, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. Одно но… согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них, – поделился мэр.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, а медикам, что послужило причиной смерти.

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