В Амурской области жители повстречали вежливого медвежонка

Медвежонок застенчиво пробежал около машины.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Тынде 9 июня жители повстречал на дороге медвежонка около аэропорта, всего в 300 метрах. Тот застенчиво пробежал около машины. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».
Малыш спокойно шел по трассе между рекой Сигиктой и аэропортом. Он не испугался, когда рядом проехал автомобиль, лишь тихо отбежал и принялся наблюдать за людьми, которые его снимали.
Девушка за кадром отметила хорошие манеры медвежонка:
– Мой золотой, всем дорогу уступает!
Мужчина за рулем предположил, что животное голодное. В комментариях отметили, что кормить медвежат, даже если они строят милые глаза, не стоит. Прикормленным диким животным тяжелее выживать в тайге.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о другой встрече амурчанина с медведем, которая чуть не закончилась травмами. На одной из благовещенских баз мужчина попытался накормить медведя хлебом. Животное же предпочло не угощение, а человеческую руку.
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