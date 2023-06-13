Все для победы: в Приамурье прошла благотворительная ярмарка для поддержки бойцов СВО

Фото: «Народный фронт»

«Народный фронт» организовал в Благовещенске в день России благотворительную ярмарку. Они продавали амурчанам изделия местных ремесленников, а собранные деньги планируют отправить участникам СВО. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Фото: «Народный фронт»

Ярмарка прошла на площади Общественно-культурного центра города. Активисты продавали самые разные изделия: открытки в технике скрапбукинг, имбирные пряники, банные веники, керамические статуэтки, картины и многое другое. В ярмарке также поучаствовали дети с ОВЗ из организации «Открытый мир», который передали на продажу аксессуары для волос и сувениры, сделанные своими руками.

Фото: «Народный фронт»

За три часа мероприятия активисты собрали 26 тысяч рублей. Деньги отправят на закупку техники и экипировки амурский бойцам.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что «Народный фронт» поделился благодарностью отряда «Барс» за машину и гуманитарную помощь, которые отправили в зону СВО неравнодушные жители Амурской области.

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