Участники СВО поблагодарили амурчан за поддержку и гуманитарную помощь

Бойцам отправились спальники и рюкзак санитара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный фронт поделился благодарностью отряда «Барс» за машину и гуманитарную помощь, которые отправили в зону СВО неравнодушные жители Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Машина отправилась добровольцам в рамках акции «Автопоезд».

– С отрядом «Барс» знакомы уже не один месяц – помогали бойцам с техникой и экипировкой перед их отправкой на передовую. Дружим. Теперь и машину доставили. А хороший, отечественный транспорт на СВО – на вес золота, – рассказали члены Народного фронта.

В машины загрузили коробки с гуманитарной помощью и сухими борщами из Екатеринославки. Также бойцам отправились спальники и рюкзак санитара, в котором шины, бинты, гемостатические губки и все, что может помочь в зоне СВО.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что в Амурской области подготовили комплекс мер поддержки для участников СВО, которые планируют открыть бизнес

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