Нет возможности туда попасть: на поиски двенадцатилетнего мальчика, пропавшего в глухой тайге Приамурья, выдвинулись вездеход и параплан

Поиски ведутся силами полиции, МЧС и ПСО «Амур». Фото: Иван МАКЕЕВ

Буквально вся Амурская область замерла в ожидании хоть какой-нибудь новости о поиске двенадцатилетнего мальчика, который еще во вторник, 27 июня, пропал в глухой тайге. Ребенок всю ночь провел в лесу один, под дождем, без еды и теплой одежды. Отец мальчика не перестает прочесывать местность ни на минуту. К поиску привлечен ПСО «Амур», на месте работают порядка 50 человек, в числе которых и полиция, и МЧС. Руководитель поисково-спасательного отряда Шалашова Татьяна рассказала все, что известно к этому часу. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В тайге мальчик с отцом и дядей оказались не просто так. У семьи из Архары здесь есть зимовье, в котором они проживают во время охоты. Как раз по этой причине все трое и оказались в глухом лесу. Как рассказала Татьяна Шалашова, для мальчика это обычное дело, отец часто берет его с собой на охоту, а потом ребенок хорошо ориентируется на местности. Однако факт остается фактом: в 13 часов по местному времени во вторник, 27 июня, 12-летний Анатолий Путилин бесследно исчез. Поиски осложняются тем, что попасть в глубь тайги своим ходом почти нереально.

Ориентировка на пропавшего.

«Нет возможности туда попасть, сейчас люди передвигаются на вездеходах, чтобы добраться туда. Провианта у ребенка с собой нет, но мальчик хорошо ориентируется в тайге, знает, где зимовье. Отец и его брат поиски не прекращали, все время ищут», – поделилась с корреспондентом «Комсомолки» Татьяна Шалашова.

Также пропавшего ищут и с воздуха – ПСО «Амур» отправил на поиски параплан, чтобы обозреть местность с высоты птичьего полета. Благо, погода немного улучшилась, дождь прекратился, и в тайге светает.

Пока известно, что отец, его брат (дядя мальчика) и сам ребенок шли по тайге, в какой-то момент отец остановился, чтобы что-то зашить, и в это время мальчик пропал. В глухом лесу стались только двое взрослых. Такую версию мужчина рассказал, когда связывался со спасателями. Чуть позже отец сообщил, во что был одет ребенок: в ярко-красную кофту и темные штаны. По предварительным данным, на месте поисков задействованы порядка 50 человек, среди которых и полиция, и МЧС. Кроме того, к работе подключились следователи – Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области материал доследственной проверки.

«Следователями выясняются обстоятельства произошедшего. К месту поисков направлены следователи-криминалисты областного следственного управления с криминалистической техникой», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как удалось выяснить «Комсомолке», мальчик воспитывается в полной семье. Мама о пропаже ребенка уже в курсе.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 11:12

Руководство поискового отряда попросило работодателей отпустить сотрудников для поиска 10-летнего ребенка в Приамурье. Ситуация, по словам Татьяны, очень сложная и требует огромных человеческих ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Случилось страшное! Маленький мальчик один в тайге»: десятилетний ребенок потерялся в глухом лесу Амурской области

Десятилетний мальчик потерялся в глухой тайге Амурской области (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.