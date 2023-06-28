Страх и ужас в глазах: руководитель ПСО «Амур» обратилась к амурчанам во время поисков пропавшего в лесу мальчика

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» обратилась ко всем работодателям, в чьих организациях трудятся поисковики ПСО. Татьяна Шалашова попросила начальство отпустить с работы поисковиков, чтобы те смогли выехать в тайгу, где пропал десятилетний Толя Путилин, и бросить свои силы туда. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ситуация, по словам Татьяны, очень сложная и требует огромных человеческих ресурсов. Напомним, что в Приамурье, в глухой тайге, пропал десятилетний мальчик во время охоты с отцом и дядей. Новостей о ребенке нет уже почти сутки, а поиск осложняется тем, что на местность не так просто добраться – выдвинулись вездеход и параплан.

«У меня к вам огромная просьба войти в наше положение и, если есть такая возможность, то отпустить ваших работников на помощь в поисках ребенка. Невозможно представить весь страх и ужас, который окружает человека, потерявшегося в лесу, а в нашем случае это еще совсем малыш и непроходимая тайга с огромным количеством диких зверей. Страх и ужас в глазах ребенка, слезы и отчаяние в глазах родителей. Поиски очень тяжелые, это может занять не один день, нам сейчас как никогда важен каждый наш поисковик. Очень надеюсь на ваше понимание и отзывчивость. Заранее хочу выразить огромную благодарность всем, кто не останется равнодушным и отпустит своих работников на все необходимое время данных поисков», – написала Татьяна Шалашова.

Напоминаем, что исчезновением ребенка заинтересовался следственный комитет.

«Следователями выясняются обстоятельства произошедшего. К месту поисков направлены следователи-криминалисты областного следственного управления с криминалистической техникой», – уточнили в пресс-службе ведомства.

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