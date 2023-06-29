Цифра будет расти: появились новые подробности об отравлении 70 детей в лагере в Амурской области

Специалисты Роспотребнадзора нашли несколько нарушений. Тематическая фотография. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После массового отравления детей в оздоровительном лагере «Белые горы» учреждение приостановило свою работу. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Амурской области, подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Первоначально информация об отравлении детей появилась в социальных сетях, позже в Следственном комитете рассказали, что началась доследственная проверка. Узнав о случившемся, в лагерь приехали специалисты Роспотребнадзора, отобрали необходимые пробы, чтобы узнать, из-за чего именно пострадали ребята, которых уже осмотрели врачи инфекционисты и педиатры.

Выяснилось, что нарушены санитарно-эпидемиологические требования на пищеблоки, а также администрация и медицинский персонал лагеря не сообщил о заболевании детей.

По предварительной информации, которая появилась в социальных сетях, на рвоту и боли в животе пожаловались около 70 детей, но по официальной информации Роспотребнадзора, которой поделились в ведомстве с «Комсомолкой», с острой кишечной инфекцией в больницу попали уже 8 ребят, и есть вероятность, что цифра в течение дня будет расти, и обращения продолжают поступать.

Несколько групп специалистов постоянно находятся на месте и выясняют причины отравления. Решается вопрос о мерах административного воздействия, добавили в ведомстве.

Редакция также пыталась связаться с управлением «Белых гор», однако телефоны в учреждении либо недоступны, либо администрация сбрасывает звонки.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы вернуть детей домой, расследование продолжается, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.

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