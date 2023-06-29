«Отдохну и еще в тайгу пойду»: полная история 12-летнего Толи, пережившего сутки в лесу с собакой

Найден! Жив!

За судьбой 12-летнего мальчика Толи из села Аркадьевка Амурской области следила вся страна. Ребенок провел целую ночь в глухой тайге бок о бок с дикими животными. Рядом – никого из взрослых, только охотничья собака, которая грела подростка до рассвета. Более 70 человек вышли на поиски: даже мама, не выдержав, оставила шестерых детей на родню и отправилась в тайгу – за сыном! Счастливый финал – истории завершилась воссоединением, но сколько труда и слез за этим стоит? Восстановили всю хронологию событий.

Принимавшие участие в поиски Толи.

Как и зачем ребенок оказался в тайге?

Папа Толи – заядлый охотник, занимается промыслом пушнины и рыбы. Профессионал. Вместе с братом и сыном и они еще 24 июня отправились с зимовья, где живут, в глубь приамурской тайги.

Связи в лесу, естественно, нет, но с домом родственники все же созванивались. Оно и понятно – в Аркадьевке ждут жена и еще шестеро детишек. Старшей сестре 15 лет, а самому младшему братику исполнился год. Последний раз мужчина звонил супруге 26 июня – доложил о том, что все в порядке, живы и здоровы.

Уже через день, 27 июня, мальчик бесследно исчез. Все трое шли вместе, в какой-то момент ребенок отстал – потерял взрослых из виду. Метался по лесу, но дорогу на зимовье так и не нашел.

Оба мужчины, не теряя времени, приступили к поиску мальчика. Когда папа уже в конец сорвал голос, а силы иссякли, семья попросила помощи.

В этот же день, к 11 часам вечера, еще ни о чем не подозревающая Светлана встретила на пороге своего дома сотрудников полиции. Стражи порядка сообщили о пропаже одного из семерых детей – 12-летнего Толи. Верить в происходящее совсем не хотелось. Звонок мужа вернул Светлану в реальность: сын остался один в тайге…

Героизм ПСО «АМУР»: как поисковики искали 12-летнего Толю

Поисковики выехали к месту ЧП сразу же, как только узнали о пропаже – 27 июня. Вот так просто, бросив все дела, заправили машину на свои деньги вскладчину и поехали. В этот день погода стояла жуткая – на область местами обрушились страшные ливни, дождь лил буквально стеной, хотя местность и так труднодоступная.

«Выехали в ночь, была страшная гроза. Приехали к дому мальчика, там мама передала теплые вещи для ребенка, к поиску подключился и дедушка мальчика. И мы все вместе отправились к въезду в тайгу, ждали полицию, спасателей. Пересели на вездеход и поехали в лес. Дорога заняла очень много времени. Больше, чем мы потом искали Толю», – рассказала «КП» руководитель поисковой группы поисково-спасательного отряда «АМУР» Наталья Бондаренко.

Но как бы того ни хотелось, за ночь поиски так и не дали никаких результатов. Мальчик по-прежнему находился один в глухом лесу без еды, воды и теплой одежды.

Сборы на поиски. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

На поиски потерявшегося вышли 70 человек

Утром 28 июня к месту поисков стянулись порядка 50 человек. Пока амурчане искали мальчика, областной следком уже зарегистрировал материалы доследственной проверки по факту его исчезновения. На месте работали и полиция, и спасатели, и даже следователи-криминалисты. МЧС пригнали вертолет, чтобы обозревать тайгу с высоты птичьего полета, также свои услуги предложил и пилот частного самолета. Люди прочесывали густой лес в надежде найти хоть какую-то зацепку, но Толя словно сквозь землю провалился.

«Опыт в поисках у нас уже немалый. Мы разделились по группам, чтобы исследовать все стороны. Начали работать по такой схеме: растянулись по четыре человека на расстоянии до полутора метров, один из нас кричал – звал по имени, остальные слушали тишину в ожидании ответа», – сказала Наталья.

Ждать, как оказалось, было недолго – спустя 20-25 минут из глуши донеслось: «Найден! Жив!». Толя, услышав, что его зовут, отозвался. Первым родной голос услышал дядя мальчика и сразу же ринулся на источник звука.

«Здарова, Толян», - встречают мужики обессилевшего ребенка.

Мальчишку сразу же подхватили на руки и на спине донесли до вездехода, где ждал отец. В момент встречи папы с сыном плакали все.

«Я даже не знаю, как передать словами это чувство. До слез. Когда ты слышишь «Найден! Жив», то выдыхаешь и понимаешь, что делаешь это все не зря», – подытожила поисковик.

После того, как поисковая операция завершилась, улыбка буквально не сходит с лица.

12-летний мальчик и сутки в тайге

Тот момент, как он потерялся, Толя помнит отчетливо.

«Мы пошли с дядей, дядя завернул впереди меня, я заворачиваю тоже – смотрю, а его нет», – по-детски рассказывает школьник.

Когда ребенок понял, что заблудился, то паниковать, конечно же, не стал – сказывается воспитание отца-охотника. Единственное, как потом расскажет сам Толя, очень сильно хотелось пить. Воды так и не нашел.

Пережить ночь одному помог пес. Лайка нашла блуждающего ребенка гораздо раньше людей и всю ночь провела с ним. К этому моменту смышленый подросток уже успел найти себе ночлег!

«Собака ко мне в кусты подошла. Я вообще сначала подумал, что это волк. Когда встал, посмотрел – это собака. Позвал его, сам лег, и он со мной», – рассказал сам герой истории Толя.

Утром лайка убежала еще до того, как мальчик проснулся. Из-за обезвоживания сил не осталось. Мальчишка решил дальше сидеть в валежнике – в полной уверенности, что его обязательно найдут.

По пути домой Толя почти сразу же уснул прямо в вездеходе. Фото: ПСО «Амур».

«Отдохну и еще пойду в тайгу!»

Кажется, что вся страна с облегчением вздохнула, когда стало ясно, что 12-летний мальчик из Приамурья найден живым и невредимым и уже направляется домой. Когда ребенка доставили к вездеходу, Толю переодели, осмотрели и сразу же накормили. Мальчик, пока бродил по лесу в резиновых сапогах, стер себе ноги. И это, казалось, было единственное, что его беспокоило. На вопрос волонтеров о том, испугался ли он, Толя взросло и по-мужски отвечал, что нет. И только оказавшись дома с мамой мальчик по секрету признался ей, что все же чуточку, но испугался.

Кстати, с ней они встретились не дома: женщина бросилась в тайгу вместе с неравнодушными людьми на поиски сына, когда уже вторые сутки не было новостей от мужа. Вездеход встретил поисковую команду, возвращаясь из тайги. Тогда-то по детским щекам и скатилась скупая слезинка – во время объятий с мамой.

«Медицинская помощь ему не потребовалась, с ним все хорошо. Были ушибы – он падал в тайге. В больнице мы были, его посмотрели. Следователи опрашивали потом. Домой приехали, и он даже мыться не пошел – до того устал, что рухнул в кровать и уснул. Уже потом признался, что был страх. Но он сказал, что сейчас передохнет немножко и поедет снова в тайгу!», – рассказала Светлана, мама мальчика.

Очень надеемся, что урок Толя уяснил, и в свой третий поход в тайгу уж точно не будет отставать от взрослых.

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