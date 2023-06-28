Сборы спасателей на поиски ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

Стали известны подробности пропажи мальчика в глухой тайге Приамурья. Корреспондент «Комсомольской правды – Благовещенск» связался с представителем областного следкома, который рассказал о деталях ЧП. Как оказалось, пропавшему ребенку 12 лет – в спешке и условиях плохой связи поисковики не сразу верно расслышали информацию и передали ее правоохранительным органам в таком виде. А теперь обо всем по порядку – в материале «КП».

Семья проживает в селе Аркадьевка, Архаринский муниципальный район. Как сообщили корреспонденту «КП» в следственном комитете, ячейка общества вполне благополучная, мужчина и женщина воспитывают шестерых детей.

Отцу мальчика 42 года, и он профессиональный охотник – занимается промыслом диких животных. Из этого становится понятно, что у мужчины есть оружие, разрешение на его хранение, да и вообще большую часть годна он проводит в зимовье. В этот раз с собой он взял одного из детей – 12-летнего мальчика. Толя не раз бывал с отцом на охоте, а потому тайгу знал как свои пять пальцев.

С 24 июня ребенок вместе с папой и дядей были в глухом лесу. Связи там почти нет, но связываться с домом им все же удавалось. Последний раз муж созванивался с супругой 26 июня, а уже 27 числа стало известно о том, что после обеда Толя пропал. Мужчина и его брат искали ребенка своими силами, а попутно обратились за помощью в ПСО «Амур». В этот день сына и племянника никто так и не нашел.

Поиски осложнялись тем, что школьник потерялся в глухой и непроходимой тайге. Добраться до места ЧП своим ходом очень непросто, а потому было решено задействовать вездеходы. Казалось бы, что сама природа против поисковиков и заблудившегося ребенка, – всю ночь в лесу буквально стеной лил дождь. Волонтеры ПСО очень сильно переживали за состояние Толи – 12-летний мальчик один, в лесу, без еды и теплой одежды, а вокруг – дикие звери. Даже жутко представить, чем может закончиться эта история.

На следующий день, 27 июня, о Толе говорила уже вся страна. Затаив дыхание, люди наблюдали за поисковой операцией. А тем временем на месте уже работали спасатели, полиция, следователи. Последние зарегистрировали материал доследственной проверки. Чуть позже к поискам подключили параплан, на местность вылетел частный вертолет, а к волонтерам присоединилась еще одна группа людей.

«Мы не знаем ничего, с ними нет никакой связи, они в глухой тайге. Только между собой общаются по рации. И пока они оттуда не выйдут, мы не узнаем ничего. Сейчас еще ребята подключатся, и на лодке мужчины, и на автобусе поедут. Мы все уставшие, не спим ночь, но ничего – переживем. Главное найти ребенка», – поделилась Татьяна Шалашова.

И вот она, долгожданная и радостная весть «с полей» – Толя найден живым. Ребенка обнаружили спасатели на вездеходе, и сейчас он уже направляется в медицинское учреждение. Пока никаких подробностей, как и где удалось найти 12-летнего мальчика, нет. Но одно ясно точно – вся страна, наконец, смогла выдохнуть, потому что теперь ребенок в безопасности.

Группа ГУ МЧС России, участвовавшая в поисках. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

«В течение нескольких часов поисковые работы одновременно велись по воздуху, по воде, по суше. Сводной поисковой группой 12-летний мальчик был найден в лесу. В настоящее время ребенок доставляется на вездеходе к месту стоянки вертолета, бортом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России он будет доставлен в поселок городского типа Архара и передан медикам для обследования и оказания в случае необходимости медицинской помощи», – сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

Скорее всего теперь отец мальчика понесет административное наказание, об этом станет известно немногим позже, когда все участники поисков придут в себя после перенесенного стресса.

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