Главное, как говорит руководитель поискового отряда, найти ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В район, где сейчас ведутся поиски пропавшего в глухой тайге Приамурья мальчика, направят частный самолет. Об этом сообщили в ПСО «Амур». Вестей о местоположении Толи Путилина нет уже почти сутки, поиски не прекращаются ни на минуту. На месте работают спасатели, полиция и поисковый отряд. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Координаты поиска специалисты уже передали пилоту самолета, который готов к вылету. В самое ближайшее время воздушное судно отправится к месту ЧП, за которым следит вся страна.

«Ребята-владельцы, пилоты самолета и все, кто задействован в полете, – огромное вам спасибо, что пришли на помощь», – пишут в Telegram-канале ПСО «Амур».

Известно, что мальчик пропал во время охоты с отцом и дядей. Родитель отвлекся и сбавил шаг, а ребенок в этот момент бесследно исчез. Школьник был одет в ярко красную кофту, с собой у ребенка нет ни теплой одежды, ни провианта. Целую ночь десятилетний Толя провел один в глухой тайге под мощным ливнем, где есть вероятность повстречаться с дикими животными.

Пропавшего с самого утра ищут с воздуха – ПСО «Амур» отправил на поиски параплан, чтобы обозреть местность с высоты птичьего полета. Благо, погода немного улучшилась, и дождь прекратился.

К работе подключились следователи – Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области зарегистрирован материал доследственной проверки.

«Следователями выясняются обстоятельства произошедшего. К месту поисков направлены следователи-криминалисты областного следственного управления с криминалистической техникой», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Корреспондент «КП-Благовещенск» выяснил, что мальчик воспитывается в полной семье. Мама о пропаже ребенка уже в курсе.

Ориентировка на пропавшего. Фото: ПСО «Амур».

Редакция находится на связи с руководителем ПСО «Амур» Татьяной Шалашовой. Ранее она обратилась к работодателям поисковиков, которые числятся в отряде, с просьбой отпустить их с работы. Сейчас она сообщила, что новостей по-прежнему нет – связь в тайге отсутствует.

«Мы не знаем ничего, с ними нет никакой связи, они в глухой тайге. Только между собой общаются по рации. И пока они оттуда не выйдут, мы не узнаем ничего. Сейчас еще ребята подключатся, и на лодке мужчины, и на автобусе поедут. Мы все уставшие, не спим ночь, но ничего – переживем. Главное найти ребенка».

ОБНОВЛЕНИЕ НА 13:45

Еще одна группа ПСО «Амур» выдвинулась на поиск ребенка. Новостей по-прежнему нет.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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