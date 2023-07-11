В Амурской области нашли заразившихся энцефалитом

Всего с начала года в Приамурье было выявлено 7 случаев заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амурское управление Роспотребнадзора подтвердило, что на прошлой неделе впервые в текущем сезоне у жителя Приамурья был лабораторно подтвержден клещевой энцефалит. Каковая ситуация с заболеваниями, передающимися вредоносными членистоногими – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Всего с начала года в Приамурье было выявлено 7 случаев заболеваний, возбудители которых переносятся клещами – пять случаев боррелиоза, один – риккетсиоза и один – энцефалита. В самих же клещах, которые люди снимали с себя и передавали в лаборатории, «букет» возбудителей найден более внушительный. С начала года 124 раза обнаружены возбудители боррелиоза, 12 – риккетсиоза, 7 – клещевого энцефалита, и по одному – анаплазмоза и эрлихиоза.

С начала года отмечено 2135 случаев укуса клещами, в 685 случаях пострадали дети. Причем, большая часть нападений клещей была зарегистрирована в населенных пунктах, а не в тайге.

В связи с этим, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям прививаться от энцефалита, независимо от планов посещения леса и соблюдать правила антиклещевой гигиены – регулярно осматривать себя, одежду и домашних животных, а также убирать высокую траву возле своих домов.

Тем же, кто в лес все-таки собрался, рекомендуется носить специальные противоклещевые костюмы, пользоваться репеллентами, располагать лагеря в местах где нет высокой травы, регулярно осматривать одежду и тело на предмет обнаружения членистоногих.

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