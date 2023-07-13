Грязные игрушки, подозрения на энтеровирус: что известно об отравлении 17 детей в детском саду в Приамурье

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку детского сада №16 «Золотая рыбка» в поселке Прогресс. Проверка выявила там многочисленные нарушения санитарных норм, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Дети отравились по неизвестной причине на прошлой неделе. Врачи, сообщил источник «КП» в правоохранительных органах, подозревают, что дело в энтеровирусе. Когда стало известно о массовом отравлении, на место направились сотрудники Роспотребнадзора.

Как выяснилось, в детском саду тсутствовали необходимые чистящие средства, москитные сетки на окнах. Более того, у сотрудников ведомства появились претензии и к дезинфекции игрушек. Материалы были переданы в суд, который ранее признал детский сад виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток. Об этом сообщили в областном управлении федеральной службы судебных приставов.

Исполняя решение суда, приставы ознакомили заведующую детским садом с документами и предупредили об ответственности. После осмотра помещений детского сада, судебные приставы опечатали здание. Они намерены ежедневно контролировать исполнение решения о приостановлении деятельности учреждения.

Как сообщил «Комсомольской правде – Благовещенск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский, следственный комитет начал проверку по факту отравления детей, ее результаты станут известны позднее.

Ранее массовое отравление произошло в одном из детских лагерей Приамурья. В пищеблоке выявили нарушения санитарных норм. ОБНОВЛЕНИЕ.

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту случившегося. Более того, в ведомстве уточнили, что работа садика приостановлена на два месяца.

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